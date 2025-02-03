與魯比奧會談2小時　巴拿馬總統宣布將退出「一帶一路」

美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)2日與巴拿馬總統穆利諾(Jose Raul Mulino)進行長達2小時的會談，穆里諾會後宣布不續簽中國的「一帶一路」。
魯比奧上任後於1日至6日規劃訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯達黎加、危地馬拉和多明尼加共和國；他首站抵達巴拿馬首都。美國總統特朗普曾多次表示，美國必須掌控巴拿馬運河，甚至不肯排除以武力達成目標，他又指控中國實際控制巴拿馬運河。魯比奧與穆利諾在會談後，發表強硬的聲明表示：「美國明確表示不能、也不會允許中國共產黨繼續對巴拿馬運河區域加強控制。」他又指：「這種現狀是不可接受的，如果不立即改變的話，美國就必須要採取必要的措施保護其權利。」
穆利諾未表示何時告知中方終止一帶一路合約
穆利諾在與魯比歐會面前曾表示，他不會討論巴拿馬運河的所有權；穆里諾指出，運河的所有權已經確定，是屬於巴拿馬的，沒有討論的空間。不過，穆利諾在會後宣布，不續簽中國的「一帶一路」，為了澄清特朗普指控中國政府對巴拿馬運河的影響力，他考慮讓巴拿馬運河的技術團隊，與美國直接進行對話。此外，他亦在等待巴拿馬政府審計部門，對涉及官商勾結、特許營運運河兩港口的中國企業巴拿馬港口公司(PPC)之調查結果。
巴拿馬是首個參與「一帶一路」基礎建設的拉丁美洲國家，前總統瓦雷拉(Juan Carlos Varela)在2017年6月宣布和台灣斷交，與中國建交，同年11月訪問北京，並簽署加入「一帶一路」。根據該合約備忘錄條款，每3年「一帶一路」可自動續約延長3年，除非任何一方終止。中國和巴拿馬的「一帶一路」已經在2020年及2023年續約兩次。不過，穆利諾尚未表示何時告知中國政府終止合約，退出一帶一路的決定。