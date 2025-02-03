與魯比奧會談2小時　巴拿馬總統宣布將退出「一帶一路」

美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)2日與巴拿馬總統穆利諾(Jose Raul Mulino)進行長達2小時的會談，穆里諾會後宣布不續簽中國的「一帶一路」。

魯比奧上任後於1日至6日規劃訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯達黎加、危地馬拉和多明尼加共和國；他首站抵達巴拿馬首都。美國總統特朗普曾多次表示，美國必須掌控巴拿馬運河，甚至不肯排除以武力達成目標，他又指控中國實際控制巴拿馬運河。魯比奧與穆利諾在會談後，發表強硬的聲明表示：「美國明確表示不能、也不會允許中國共產黨繼續對巴拿馬運河區域加強控制。」他又指：「這種現狀是不可接受的，如果不立即改變的話，美國就必須要採取必要的措施保護其權利。」