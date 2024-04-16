艾力寶雲槍擊案｜軍械主管過失殺人罪成被判入獄18個月

荷李活影星艾力寶雲(Alec Baldwin)在2021年10月拍攝電影《Rust》時，以裝有實彈的道具意外槍殺42歲女攝影師哈欽斯(Halyna Hutchins)。艾力寶雲及負責監督片場槍械道具的女軍械主管古鐵雷斯·里德(Hannah Gutierrez-Reed)，被控過失殺人罪。古鐵雷斯·里德上月於新墨西哥法庭被判罪成，周一(15日)被判最高刑罰入獄18個月與5,000美元(約3.9萬港元)罰款。

古鐵雷斯·里德在判刑前求情指，自己接手電影《Rust》時，即使在沒有適當的時間、資源和人員，已盡最大的努力來應對，以求緩刑。古鐵雷斯·里德聞判後表現冷靜，由庭警帶走。法官宣判時指：「我沒有聽到你在談話中承擔責任。你說你很抱歉，但並不是你對自己的所作所為感到抱歉，你一個人把安全武器變成了致命武器，」並指，如果沒有古鐵雷斯·里德，哈欽斯會活著，其丈夫會有伴侶，其孩子會有母親。