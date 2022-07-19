芝麻街Rosita被指特登唔同非裔兒童抱抱 網民怒轟：種族歧視可恥！(有片)

美國一個主題樂園扮演芝麻街角色的表演者被指故意不與非裔兒童抱抱及互動，涉嫌種族歧視。事發於賓夕法尼亞州費城「芝麻之地」(Sesame Place)主題公園，Instagram(IG)帳號名稱為「__jodiii__」的母親發文指，她與兩名女兒上周六在公園參與巡遊期間，兩名女兒被芝麻街的Rosita「硬生生地拒絕」。
對非裔女童「耍手擰頭」
從她上傳的片段可見，兩名非裔女童熱情地等待Rosita走過來，伸手想與它抱抱，Rosita與其他兒童等擊掌後走近，卻向兩名女童「耍手擰頭」，拒絕跟她們抱抱或握手，女童看著它離去，可見她們大失所望。
母親直言事件令她「冒火」，指「這個討厭的人硬生生地拒絕我的孩子，之後卻抱抱她們身旁的白人女孩」。她隨後向樂園方面投訴，但「他們看著我，就像我瘋了那樣」，她要求見主管，又問涉事表演者的名字，職員就說「不知道」。她怒言今後不會再去該主題樂園，又要求退款。
園方發聲明解畫
樂園方面在IG發聲明回應指事件「純屬誤會」，強調該名表演者並非故意不理會兩名女童，表演者當時只是按指引拒絕與一名抱著小孩的觀眾合照。再者，表演者穿上道具服裝後，視覺上，有時候很難看見下方的人和東西，表演者不時會錯過與觀眾抱抱。聲明強調，公司品牌、其主題樂園及員工都力挺所有形式的包容和公平，樂園方面不會容忍違反上述承諾的任何行為。聲明並就未能讓客人得到他們預期的經驗，向他們致歉。
樂園解釋是因為表演者當時拒絕與另一觀眾合照，才沒理會兩名女童，但有網民隨即上傳其他片段佐證，當中可見Rosita不止一次「漠視」非裔兒童。有影片顯示，一名非裔女童奔向Rosita想抱抱，但Rosita繼續前行，好像看不到女童，另有影片可見，Rosita拍拍一名坐著的白人女童、跟她打招呼，但就沒理會另一名非裔男童。
網民發火
不少網民狂轟該主題樂園涉種族歧視，歌手Kelly Rowland發文指，事件中的兩名女童「一定不會忘記那種感覺，她們只是小孩！發這種無用的聲明，你們(園方)應該感到羞愧！」演員Melissa Scott狂罵園方「講大話」，饒舌歌手Yung Miami怒斥「這是種族歧視！要追究責任！可恥！」
Hello @SesamePlace— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) July 18, 2022
The employee who performs in the Rosita costume seems to engage in a pattern of deliberately ignoring Black children who tries to engage with the character. This employee needs to be fired TODAY, unless Sesame Place condones this type of anti-Black energy pic.twitter.com/PThOwsnS5F