芝麻街Rosita被指特登唔同非裔兒童抱抱 網民怒轟：種族歧視可恥！(有片)

美國一個主題樂園扮演芝麻街角色的表演者被指故意不與非裔兒童抱抱及互動，涉嫌種族歧視。事發於賓夕法尼亞州費城「芝麻之地」(Sesame Place)主題公園，Instagram(IG)帳號名稱為「__jodiii__」的母親發文指，她與兩名女兒上周六在公園參與巡遊期間，兩名女兒被芝麻街的Rosita「硬生生地拒絕」。

對非裔女童「耍手擰頭」

從她上傳的片段可見，兩名非裔女童熱情地等待Rosita走過來，伸手想與它抱抱，Rosita與其他兒童等擊掌後走近，卻向兩名女童「耍手擰頭」，拒絕跟她們抱抱或握手，女童看著它離去，可見她們大失所望。

母親直言事件令她「冒火」，指「這個討厭的人硬生生地拒絕我的孩子，之後卻抱抱她們身旁的白人女孩」。她隨後向樂園方面投訴，但「他們看著我，就像我瘋了那樣」，她要求見主管，又問涉事表演者的名字，職員就說「不知道」。她怒言今後不會再去該主題樂園，又要求退款。