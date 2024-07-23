芭堤雅雙排車意外｜胡慧冲稱坐雙排車「膽戰心驚」　無安全帶「隨時好似冬瓜咁碌落車」

上下車要快速 坐定後要 抓緊

胡慧冲指，雙排車是芭堤雅傳統的交通工具，車上座位分為左右兩排長板凳，乘坐時與其他乘客「你眼望我眼」，車上沒有安全帶，車尾亦無車門遮擋，他自己坐的時候亦會怕危險，會牢牢抓緊旁邊的鐵支，否則「隨時好似冬瓜咁碌落車」。他建議乘客在上下車時要快速和小心，坐定後要「揸緊啲、扶穩啲」，慎防未坐定，司機就心急開車，「你就大鑊啦」。