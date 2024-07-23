芭堤雅雙排車意外｜胡慧冲稱坐雙排車「膽戰心驚」　無安全帶「隨時好似冬瓜咁碌落車」

48歲姓林香港警長到泰國旅遊期間，在芭堤雅乘搭雙排車時意外跌出馬路，後腦著地昏迷，送院後證實不治。有「泰國通」之稱的旅遊達人胡慧冲在社交頻道表示，雙排車是芭堤雅普遍作為代步的交通工具，但存在一定的危險性。他建議乘客在上下車時要快速和小心，並在安坐在車廂後要牢牢抓緊旁邊的鐵支，以免跌出車外，「隨時好似冬瓜咁碌落車」。
上下車要快速 坐定後要抓緊
胡慧冲指，雙排車是芭堤雅傳統的交通工具，車上座位分為左右兩排長板凳，乘坐時與其他乘客「你眼望我眼」，車上沒有安全帶，車尾亦無車門遮擋，他自己坐的時候亦會怕危險，會牢牢抓緊旁邊的鐵支，否則「隨時好似冬瓜咁碌落車」。他建議乘客在上下車時要快速和小心，坐定後要「揸緊啲、扶穩啲」，慎防未坐定，司機就心急開車，「你就大鑊啦」。
「跌一次可能冇咗條命」
對於今次港人乘搭雙排車發生跌出車致命事故，胡慧冲表示據稱涉事司機對有人跌落車並不知情，現時當地警方仍在調查事件成因。他建議乘搭雙排車時，為免人多上落客造成危險，抑或浪費時間，應選擇沒有乘客的雙排車乘搭，或透過議價包車形式，租用雙排車到達目的地，又或者可以乘搭的士。他說出外遊行切勿太過忘形，否則「跌一次可能冇咗條命」。