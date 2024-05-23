花旗交易員四億幾交易誤入為數萬億　累公司被罰6.17億元

這宗離譜的事件發生在2022年5月，CNN稱之為「肥手指之錯」（fat-finger error）。當時花旗集團的一名「經驗豐富」交易員在歐洲交易所出售價值14億美元（約109億港元）的股票，引發了股市「閃電崩盤」。英國金融行為監管局（FCA）在聲明中指出，這名交易員原本打算出售僅5,800萬美元（約4.53億港元）的股票，但由於輸入錯誤，導致最終出售訂單上的數字為4,440億美元（約3.47萬億港元）。

英國監管機構22日對花旗集團處以總計7,900萬美元（約6.17億港元）的天價罰款，原因是一名交易員在歐洲交易所輸入錯誤，造成歐洲股市「閃電崩盤」。

儘管花旗集團的系統凍結了其中的2,550億美元（約2萬億港元），但還是有1,890億美元（約1.48萬億港元）被發送到其交易平台進行出售。最後在交易員取消交易之前，總共出售了價值14億美元（約109億港元）的股票。

罰款已減少了30%

對此，英國金融行為監管局對花旗集團處以約3,600萬美元（約2.81億港元新台幣）的罰款，而英格蘭銀行審慎監理署在進行調查後，對其處以約4,300萬美元（約3.36億港元）的罰款。

由於花旗集團同意解決此事，監管機構將罰款減少了30%。 如果沒有這項折扣，罰款總額將超過1.12 億美元（約8.74億港元）。