花旗銀行女高層頭部遭重創陳屍倫敦高級公寓　鄰居曾聞怪聲

英國高級住宅區傳謀殺案！一名花旗銀行高階主管，本月17日被發現陳屍家中，死因為鈍器外傷和頭部創傷。警方判斷死者認識襲擊者，目前已啟動謀殺案調​​查。

鄰居聽到奇怪聲響因擔心死者而報案

《BBC》與《每日郵報》等外媒報道，事發在倫敦距離泰晤士河不遠的阿蓋爾路（Argyll Road），當地的平均房價約44.2萬英鎊（約424萬港元）。死者瑪麗安·基隆齊（Marianne Kilonzi）的鄰居本月13日聽到死者家裡傳出奇怪聲響，幾天後因擔心其安危而報案。

警方17日接獲報案後，在下午5時25分許前往該公寓登門查看時，發現基隆齊已被毆打致死。驗屍報告顯示，死因是鈍器造成的外傷和頭部創傷。

倫敦警察廳已啟動謀殺案調​​查，目前尚未逮捕任何人。但警方稱他們正在追捕一名死者「認識」的嫌疑人，目前正在調查嫌疑人是否已逃到國外。