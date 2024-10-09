若特朗普輸了 馬斯克：我玩完｜美國大選2024

距離美國總統大選11月5日投票不足一個月，外界觀望會否出現「十月驚奇」(October surprise)左右選情。美國富商馬斯克支持共和黨候選人、前總統特朗普，踏入10月更全力為特朗普催票，繼日前首度出席造勢大會後接受專訪，坦言他「孤注一擲」撐特朗普，若特朗普輸了，由副總統賀錦麗當選入主白宮，他將玩完，甚至被送進監獄。

馬斯克接受前霍士新聞主持、右翼分子卡爾森(Tucker Carlson)訪問，對談近兩小時，片段周一在網上播放。卡爾森甫開始便說，「若特朗普輸了，你會玩完，小子」。馬斯克也認為會這樣，又說「你認為我將會坐幾耐監？我可以見到子女嗎？我不知道。」馬斯克又重提之前指無人會暗殺賀錦麗和總統拜登的言論，稱無意義，兩人都是傀儡。他聲稱這只是玩笑，與卡爾森雙雙大笑。馬斯克這則「笑話」當時備受外界批評，有指他再重提似乎覺得這沒有甚麼不妥。