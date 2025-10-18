英偉達與台積電完成首批美製晶圓　黃仁勳讚揚特朗普願景

英偉達與台積電17日宣布完成首批在美國製造的晶圓，這些晶圓最終將成為用於AI的「Blackwell」晶片。這項進展標誌特朗普政府推動AI技術本土化製造的努力已開始取得成果。英偉達創辦人暨執行長黃仁勳親自造訪台積電位於亞利桑那州鳳凰城的半導體製造廠，向數百名台積電員工宣布這項里程碑式的成就。

未來幾年投資5000億美元

《AXIOS》報道，黃仁勳表示「現在最重要的晶片正在美國生產」。他向在場數百名台積電員工表示：「你們建造了一些不可思議的東西，在未來你們將會意識到，你們是歷史事件的一份子。」

黃仁勳多次讚揚美國總統特朗普的製造業回流願景，並明確表示這「只是開始」。他告訴現場群眾：「今天我們為美國在基礎設施層面領導AI競賽奠定了基礎。」他又表示，英偉達計劃在未來幾年投資5,000億美元（約3.88萬億港元）於AI相關基礎設施建設。