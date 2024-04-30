英國倫敦近郊男子持劍刺傷人　至少5人送院（有片/更新）

英國倫敦近郊一個地鐵站在今日（30日）發生持械傷人事件。一名男子在倫敦東北的海諾特（Hainault）地區附近，手持一把武士刀傷人，當局指最少5人送院，包括2名警員。倫敦警方表示，已將涉案男子拘捕，並相信不涉及恐怖襲擊。 倫敦警方表示，在今早7時前收到報告，表示一輛汽車駛入倫敦東北瑟洛花園（Thurlow Gardens）地區的一處住宅。之後就有多人傳被刺傷。警察到場將一名持劍的36歲男子拘捕，同時證實多人以及兩名警員受傷。倫敦警方表示，相信該處已沒有威脅，並指事件不涉及恐怖襲擊。倫敦的救護服務就表示，事件中有5人需要送院治理。

Police and emergency services are in Hainault at a serious incident in which a man with a sword has been arrested.



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We do not believe there is any ongoing threat to the wider community - this incident does not appear to be terror-related. pic.twitter.com/M2ljxeBu32 — Redbridge MPS (@MPSRedbridge) April 30, 2024

警察料與恐怖襲擊無關 倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）發表聲明對事件表示震驚，又稱男子已經被捕，有關地區已經解除了危險。又指當局未有再搜尋其他人，但會加強在當地的巡邏。簡世德又表示，希望公眾不要作不必要的猜測，同時避免在社交媒體分享片段。內政大臣祁湛明（James Cleverly）就表示，當局仍在了解事件，並表示與受影響的人同在。 有目擊者表示，他當時見到有5至6人試圖與持劍的男子對峙。大約10分鐘後已有7至8輛警車抵達現場，之後男子試圖跑向地鐵站，跟着再試圖走入其中一間屋，但未能成功，之後被警察用電槍攻擊男子。他又指雖然警察嘗試將男子制伏，但男子仍有反抗了約15分鐘。目擊者指，聽到有約4至5人被刺。

從網上的影片見到，一名男子手持一把疑似武士刀在一個住宅區內遊走，懷疑是在尋找目標。英國的消防隊表示，他們在事件中亦被動員：「消防人員受動員協助警察及救護服務的同袍處理海諾特地鐵站附近的事件。支援人員協助倫敦救護服務成員在進行緊急處理。」他們指調派了多個地區消防隊前往協助。