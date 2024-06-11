英國兩12歲少年謀殺罪成　涉隨機砍殺一名19歲男子

英國兩名僅12歲的少年，被法院裁定謀殺罪成，是自1993年以來最年輕的罪犯。二人被指在去年11月於和夫咸頓的一個公園內砍殺一名19歲的男子。
英國諾定咸法院在周一（10日）經陪審團裁定，他們謀殺19歲男子西沙伊（Shawn Seesahai）的罪名成立。在審訊中控方指出，他們利用一把16吋長的砍刀從西沙伊的背部刺穿其心臟。西沙伊本身來自加勒比海島的英國屬地安奎拉，因為眼疾而到英國求醫，案發時僅在英國居住了半年。
死者從背部被剌穿心臟
案情指西沙伊在去年11月13日與朋友到和夫咸頓遊覽，而兩名少年也與另外兩名同齡的少女在當地約會。而兩名少年中，其中一人常規帶着涉案的砍刀，並在當日與另一人互相傳遞遊玩。西沙伊與朋友之後到達一個公園，並在公園內遇上兩年少年。西沙伊的友人表示，兩名少年之後走近西沙伊，其中一人裝作拍他膊頭，然後另一人從褲中取出砍刀，西沙伊隨即叫朋友逃走。其友人立即逃走，在回頭時見到西沙伊的背部、腿以及頭部被刺傷，而少年仍繼續對西沙伊拳打腳踢。西沙伊在當晚的9時在醫院證實死亡。
英國西密德蘭郡警方在案發兩日後拘捕了兩名少年，其中在一名少年家中的床下發現涉案的砍刀，並在另一名少年家中的衣物籃發現染血的衣服，並在少年的手機內發現大量大刀及各種武器的照片。法庭未有批准公開兩名少年的名字，而西沙伊的父親就表示：「希望正義得到伸張。我想（兇手）會有應當的懲罰，他們不一定要囚終身，我只求獲得公正的裁決。」兩名少年預計會到7月作判刑。