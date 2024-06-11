英國兩12歲少年謀殺罪成　涉隨機砍殺一名19歲男子

英國兩名僅12歲的少年，被法院裁定謀殺罪成，是自1993年以來最年輕的罪犯。二人被指在去年11月於和夫咸頓的一個公園內砍殺一名19歲的男子。

英國諾定咸法院在周一（10日）經陪審團裁定，他們謀殺19歲男子西沙伊（Shawn Seesahai）的罪名成立。在審訊中控方指出，他們利用一把16吋長的砍刀從西沙伊的背部刺穿其心臟。西沙伊本身來自加勒比海島的英國屬地安奎拉，因為眼疾而到英國求醫，案發時僅在英國居住了半年。