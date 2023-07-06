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2023-07-06 14:29:00

英國國王查理斯三世在蘇格蘭舉行加冕禮(有片)

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英國國王查理斯三世在蘇格蘭舉行加冕禮。(AP)

英國國王查理斯三世在蘇格蘭舉行加冕禮。(AP)

英國國王查理斯三世(King Charles III)周三(5)在蘇格蘭首府愛丁堡聖吉爾斯大教堂(St Giles' Cathedral)，舉行加冕禮，並被授予蘇格蘭榮譽勳章。皇后卡米拉(Queen Camilla)也在儀式上加冕。

儀式中，查理斯獲得的蘇格蘭御寶，包括1543年蘇格蘭的瑪麗王后所戴的王冠、一把寶劍和權杖。這些都是王權的代表，象徵蘇格蘭也臣服在查理斯統領之下。皇后卡米拉也在儀式上加冕。王儲威廉和王妃凱特都出席了這場儀式。哈利王子沒有出席。儀式結束後，英國皇家空軍特技飛行隊表演空中分列式，向查理斯道賀。

王儲威廉和王妃凱特都出席了這場儀式。(AP) 英國皇家空軍特技飛行隊表演空中分列式，向查理斯道賀。(AP)

反對皇室示威者喊「不是我的國王」

英國國王在蘇格蘭舉行加冕禮源自十七世紀的傳統，象徵其也同時是蘇格蘭的國王。雖然在蘇格蘭這場慶祝登基的儀式盛大隆重，但反對英國皇室的民眾也在愛丁堡街上抗議，高喊「不是我的國王」，口號聲音之大，連現場演奏的英國國歌都一度被蓋過。

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