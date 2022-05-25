英國外相倡不受限制訪疆　駐英使館：英政客無資格指手畫腳

英國多間傳媒，公開一批被指是新疆官方的外洩文件，以及2，800多張被指是拘留在再教育營的維吾爾族人照片。(BBC)

英國多間傳媒，公開一批被指是新疆官方的外洩文件，以及2，800多張被指是拘留在再教育營的維吾爾族人照片。英國外相卓慧思發表聲明，表示有新證據證明中國在新疆存在大規模侵犯人權的情況，呼籲聯合國人權事務高級專員不受限制地訪問新疆。中國駐英國使館發言人回應指，英國政客的所謂新證據，不外乎是反華分子的又一個涉疆謊言，所謂新疆存在大規模侵犯人權的指責完全是惡意誹謗。

英國外相卓慧思發聲明，指外洩的新疆文件細節令人震驚，顯示中國針對維吾爾穆斯林及其他少數族裔的規模非同尋常，包括強迫勞動、嚴格限制宗教自由、將父母與子女分離、強迫節育以及大規模監禁等，英方仍然致力追究中方的責任。她又敦促中國容許正訪華的聯合國人權事務高級專員巴切萊特，可以充分及不受限制地進入新疆，以實地進行徹底評估。

駐英國使館：英政客無資格對中國和聯合國指手畫腳

中國駐英國使館發言人反駁指，英國政客的所謂新證據，不外乎是反華分子的又一個涉疆謊言，是一小撮反華分子干擾破壞聯合國官員訪問中國的醜惡行為，所謂新疆存在大規模侵犯人權的指責完全是惡意誹謗，中國政府治疆政策得到新疆各族人民衷心擁護，亦得到國際社會充分肯定。

發言人又說，英國政客無資格和無權利，對中國政府和聯合國指手畫腳、發號施令，他們應該好好反省自身存在的大量侵犯人權問題，切實遵守聯合國憲章宗旨原則，停止以任何藉口干涉他國內政。