英國女騎警第一身視覺追捕駕駛傾電話司機　網民：記得俾「牛肉乾」(有片)

英國為了確實降低民眾開車時使用手機的情況，英國各地都部署騎警針對相關事項執法。當地街頭日前就出現吸睛一幕，2名騎著馬的女警追捕一名被發現在開車時使用手機的男司機。影片吸引熱烈討論，不少網民都大讚警方行動有助提升道路安全，亦有網民關注警員有否發出在香港俗稱「牛肉乾」的罰款通知書。

綜合報道，「ASPolice Roads Policing」(RPU)日前於社交平台Twitter上載影片，顯示2名騎馬的女警在馬路上發現迎面一輛銀色汽車的司機，在行車期間使用手機通話，隨即調頭追捕。隨後女警騎著馬到停在路旁汽車的司機身旁，騎警問：「你知道你不應該在開車時使用手機」，對方說：「不，沒有音樂，我出了點問題」騎警指出：「但你正一邊開車一邊講電話，我可以看到通話仍在繼續」。