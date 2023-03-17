英國女騎警第一身視覺追捕駕駛傾電話司機　網民：記得俾「牛肉乾」(有片)

英國為了確實降低民眾開車時使用手機的情況，英國各地都部署騎警針對相關事項執法。當地街頭日前就出現吸睛一幕，2名騎著馬的女警追捕一名被發現在開車時使用手機的男司機。影片吸引熱烈討論，不少網民都大讚警方行動有助提升道路安全，亦有網民關注警員有否發出在香港俗稱「牛肉乾」的罰款通知書。
綜合報道，「ASPolice Roads Policing」(RPU)日前於社交平台Twitter上載影片，顯示2名騎馬的女警在馬路上發現迎面一輛銀色汽車的司機，在行車期間使用手機通話，隨即調頭追捕。隨後女警騎著馬到停在路旁汽車的司機身旁，騎警問：「你知道你不應該在開車時使用手機」，對方說：「不，沒有音樂，我出了點問題」騎警指出：「但你正一邊開車一邊講電話，我可以看到通話仍在繼續」。
網民：仍然要馬匹在硬地上行走並不人道
影片中還表示，警方行動旨在遏制司機在開車時使用手機帶來的風險。「如果駕駛被捉到開車時使用手機，將面臨駕照積分被扣6分和200英鎊(折合約1,900港元)的罰款」。
影片吸引熱烈討論，不少網民都大讚警方「做得好」，指執法有助提升道路安全，亦有網民關注警員有否發出在香港俗稱「牛肉乾」的罰款通知書，認為沒有罰款和扣分會欠缺阻嚇力。不過亦有網民認為，今時今日警員仍然要馬匹在硬地上行走並不人道。
Officers from @ASPoliceHorses have been supporting #OpTelecom, our operation to clamp down on the risk posed by drivers who use their phone at the wheel. This driver was sighted & stopped on East Reach, #Taunton. Drivers face 6 points & £200 fine if caught using a phone.#FATAL5 pic.twitter.com/sW3YXWcaMU— ASPolice Roads Policing (RPU) (@ASPRoadSafety) March 14, 2023