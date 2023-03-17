熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-03-17 12:30:00

英國女騎警第一身視覺追捕駕駛傾電話司機　網民：記得俾「牛肉乾」(有片)

分享：
英國女騎警第一身視覺追捕駕駛傾電話司機，網民：記得俾「牛肉乾」。(Twitter)

英國女騎警第一身視覺追捕駕駛傾電話司機，網民：記得俾「牛肉乾」。(Twitter)

英國為了確實降低民眾開車時使用手機的情況，英國各地都部署騎警針對相關事項執法。當地街頭日前就出現吸睛一幕，2名騎著馬的女警追捕一名被發現在開車時使用手機的男司機。影片吸引熱烈討論，不少網民都大讚警方行動有助提升道路安全，亦有網民關注警員有否發出在香港俗稱「牛肉乾」的罰款通知書。

綜合報道，「ASPolice Roads Policing(RPU)日前於社交平台Twitter上載影片，顯示2名騎馬的女警在馬路上發現迎面一輛銀色汽車的司機，在行車期間使用手機通話，隨即調頭追捕。隨後女警騎著馬到停在路旁汽車的司機身旁，騎警問：「你知道你不應該在開車時使用手機」，對方說：「不，沒有音樂，我出了點問題」騎警指出：「但你正一邊開車一邊講電話，我可以看到通話仍在繼續」。

2名女騎警發現有司機行車期間使用手機通話，隨即調頭追捕。(Twitter) 女警騎著馬到停在路旁汽車的司機身旁，騎警問：「你知道你不應該在開車時使用手機」。(Twitter) 騎警指出：「但你正一邊開車一邊講電話，我可以看到通話仍在繼續」。(Twitter)

網民：仍然要馬匹在硬地上行走並不人道

影片中還表示，警方行動旨在遏制司機在開車時使用手機帶來的風險。「如果駕駛被捉到開車時使用手機，將面臨駕照積分被扣6分和200英鎊(折合約1,900港元)的罰款」。

影片吸引熱烈討論，不少網民都大讚警方「做得好」，指執法有助提升道路安全，亦有網民關注警員有否發出在香港俗稱「牛肉乾」的罰款通知書，認為沒有罰款和扣分會欠缺阻嚇力。不過亦有網民認為，今時今日警員仍然要馬匹在硬地上行走並不人道。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受