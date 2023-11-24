英國工程地盤發生大火　工人受困大樓頂層　由65歲起重機駕駛員用吊籠救出

英國伯克郡的雷丁鎮（Reading）車站附近一棟正在進行再開發工程的大樓，於本月23日突然發生火警。

英國一棟大樓11月23日突然發生火警，導致一名工人受困頂樓。當他就要被火勢和濃煙吞沒之際，一名65歲起重機駕駛員克服強風大火，將吊籃垂吊至受困者所在位置，成功將其救出。

據《衛報》等英媒報導，英國伯克郡的雷丁鎮（Reading）車站附近一棟正在進行再開發工程的大樓，於本月23日突然發生火警。當地消防局上午11時38分接獲通報後，派出50名消防員、救護直升機和救護車到場。並封鎖現場，緊急疏散附近民眾，同時要求居民緊閉門窗。

據社交平台流傳的畫面，滾滾濃煙不斷竄出，一名工人逃到大樓的頂樓，只見戴着安全帽的他在空中努力揮舞着外套求援，試圖引起注意。