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國際
2023-11-24 20:42:17

英國工程地盤發生大火　工人受困大樓頂層　由65歲起重機駕駛員用吊籠救出

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英國伯克郡的雷丁鎮（Reading）車站附近一棟正在進行再開發工程的大樓，於本月23日突然發生火警。

英國一棟大樓11月23日突然發生火警，導致一名工人受困頂樓。當他就要被火勢和濃煙吞沒之際，一名65歲起重機駕駛員克服強風大火，將吊籃垂吊至受困者所在位置，成功將其救出。

據《衛報》等英媒報導，英國伯克郡的雷丁鎮（Reading）車站附近一棟正在進行再開發工程的大樓，於本月23日突然發生火警。當地消防局上午11時38分接獲通報後，派出50名消防員、救護直升機和救護車到場。並封鎖現場，緊急疏散附近民眾，同時要求居民緊閉門窗。

據社交平台流傳的畫面，滾滾濃煙不斷竄出，一名工人逃到大樓的頂樓，只見戴着安全帽的他在空中努力揮舞着外套求援，試圖引起注意。

此時，擁有30年操作經驗、65歲的起重機駕駛員愛德華（Glen Edwards）受命前往救援。愛德華操作着塔式起重機，將吊籠垂吊至大樓頂樓。畫面顯示，高處強勁的風勢將吊籠吹得搖晃不斷，火勢跟濃煙蔓延不止。愛德華事後回想當時的情況稱：「我試着把吊籠放在他和火勢之間，但周圍的風阻礙了我」。

受困工人爬進吊籠後， 起重機駕駛員將其下吊至地面。（圖／翻攝X@Latte_Art_Lover）

受困工人爬進吊籠後， 起重機駕駛員將其下吊至地面。（圖／翻攝X@Latte_Art_Lover）

兩名受困工人成功獲救

最終受困工人成功爬進吊籠內，愛德華也立刻操縱起重機，將其安全下吊至地面，此時地面的圍觀人群發出歡呼聲。愛德華直呼，救援過程簡直「千鈞一髮」。

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報導指，火災中另一名受困者也成功獲救，消防員使用救護直升機將二人送往醫院搶救，所幸二人皆無大礙。據悉，火災發生在該開發案大樓的12樓和13樓，是繼七月發生火災後，該建築工地半年來第二次發生火災，目前正在調查起火原因。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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