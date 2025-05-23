英國擬對性罪犯施行「化學閹割」　緩解監獄爆滿問題

英國司法部長馬曼婷（Shabana Mahmood）22日向國會表示，政府將在兩地的20所監獄，試行對包括戀童癖者在內的性犯罪者實施「化學閹割」，以降低再犯風險，並緩解監獄人滿為患問題。

馬穆德表示，研究顯示化學閹割可使性犯罪者再犯率降低60%。她強調：「當然，這種方法必須與針對其他犯罪原因的心理介入並行，例如權力和控制慾的問題。」

並不能完全消除性慾

根據《The Week》報道，化學閹割是透過服用藥物或注射的方式，降低、抑制或阻斷睪固酮的產生。然而，這種方法並不能完全消除性慾，且一旦停止用藥，效果就會消失。

這項政策參考了德國和丹麥的做法，這兩國都採取自願性的化學閹割措施，而波蘭則對某些犯罪者強制執行。馬曼婷表示，政府正在考慮是否將這項措施列為強制性要求。

該建議是前司法部長郭達瑋（David Gauke）領導的廣泛審查的一部分。除了尋找減少再犯的方法外，郭達瑋還建議對監獄系統進行改革，目前監獄系統已接近滿載運轉。