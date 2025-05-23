英國擬對性罪犯施行「化學閹割」　緩解監獄爆滿問題

英國司法部長馬曼婷（Shabana Mahmood）22日向國會表示，政府將在兩地的20所監獄，試行對包括戀童癖者在內的性犯罪者實施「化學閹割」，以降低再犯風險，並緩解監獄人滿為患問題。
馬穆德表示，研究顯示化學閹割可使性犯罪者再犯率降低60%。她強調：「當然，這種方法必須與針對其他犯罪原因的心理介入並行，例如權力和控制慾的問題。」
並不能完全消除性慾
根據《The Week》報道，化學閹割是透過服用藥物或注射的方式，降低、抑制或阻斷睪固酮的產生。然而，這種方法並不能完全消除性慾，且一旦停止用藥，效果就會消失。
這項政策參考了德國和丹麥的做法，這兩國都採取自願性的化學閹割措施，而波蘭則對某些犯罪者強制執行。馬曼婷表示，政府正在考慮是否將這項措施列為強制性要求。
該建議是前司法部長郭達瑋（David Gauke）領導的廣泛審查的一部分。除了尋找減少再犯的方法外，郭達瑋還建議對監獄系統進行改革，目前監獄系統已接近滿載運轉。
監獄人口持續攀升
目前英格蘭和威爾斯的監獄人口在過去30年間增加一倍，達到近9萬人。儘管犯罪率下降，但由於判刑趨向嚴厲，監獄人口持續攀升。
這項措施是英國政府整體司法改革計劃的一部分。馬曼婷指出，她上任後發現司法體系長期被前保守黨政府忽視。她說：「如果我們的監獄崩潰，法院將被迫暫停審判，警方必須停止逮捕，犯罪將不受懲罰，罪犯橫行，混亂將統治這個國家。」
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