英國攀爬邱吉爾銅像將屬違法　納入戰時紀念碑保護

英國政府將宣布，攀爬國會廣場上的前英國首相邱吉爾銅像將屬違法。違者有機會面臨最高3個月監禁及1,000英鎊的罰款。之前有關的銅像並不屬於英國的戰時紀念碑受相關法律保護，不過內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）已打算將銅像納入保護。
英國國會將通過法案，以保護有關的戰時紀念碑，除了邱吉爾的銅像，還包括在白廳的和平紀念碑、海德公園的皇家炮兵紀念碑，以及與英國兩次大戰的軍團相關的紀念碑等。顧綺慧在公布將銅像納入名單時表示：「在全國為二次大戰歐戰勝利紀念日慶祝之時，我們理應確保邱吉爾的銅像，與全國其他戰時紀念碑一樣受到應有的尊重。」
近年成為示威者目標
英國首相施紀賢（Keir Starmer）就表示：「邱吉爾是我們國家其中一位偉大的英雄人物，而且他啟發之後的每一任首相。當人們利用他的銅像作為抗議的平台，激起憤怒是理所當然的，這是展現英國人對溫斯頓爵士的愛戴。我們應該為他及偉大的一代做的，是讓這些行為定為罪行。」
邱吉爾銅像近年成為示威者的目標，在2014年的佔領民主運動，就有男子在銅像的基座佔領48小時後被捕，不過最後無罪。而在美國蔓延的黑人「BLM」運動，銅像曾被人塗污，並需要用圍板包圍保護。另外在之前的跨性別權益運動，亦有人爬上銅像及為銅像塗上口紅等。