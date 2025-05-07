英國攀爬邱吉爾銅像將屬違法　納入戰時紀念碑保護

英國政府將宣布，攀爬國會廣場上的前英國首相邱吉爾銅像將屬違法。違者有機會面臨最高3個月監禁及1,000英鎊的罰款。之前有關的銅像並不屬於英國的戰時紀念碑受相關法律保護，不過內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）已打算將銅像納入保護。

英國國會將通過法案，以保護有關的戰時紀念碑，除了邱吉爾的銅像，還包括在白廳的和平紀念碑、海德公園的皇家炮兵紀念碑，以及與英國兩次大戰的軍團相關的紀念碑等。顧綺慧在公布將銅像納入名單時表示：「在全國為二次大戰歐戰勝利紀念日慶祝之時，我們理應確保邱吉爾的銅像，與全國其他戰時紀念碑一樣受到應有的尊重。」