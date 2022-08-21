英國最大貨櫃碼頭罷工8天 工人不滿賺大錢僅加薪7％

英國上月通脹按年升10.1%，40年來首次突破雙位數，各行各業打工仔要求加薪追上通脹，以舒緩生活壓力。繼鐵路和地鐵公司職員後，英國最大貨櫃碼頭「費利克斯托港」(Port of Felixstowe)逾1,900名員工昨起也加入罷工行列，一連8天。工會稱，經營碼頭的和記港口(Hutchison Ports)獲利豐厚，但其母公司長江和記實業(C.K Hutchison Holding Ltd)卻將股東利益放在員工福利之前。和記港口發言人稱，他們提供7%加薪和一筆過500英鎊(約4,640港元)獎金合理，高於全國平均水平。

英國罷工｜每天處理400萬個貨櫃

費利克斯托港位於倫敦北面約150公里外，約有2,550名員工，每年從2,000艘船處理約400萬個貨櫃，佔英國進口貨櫃48%。參與罷工的包括吊機操作員、機器操作員和裝卸貨物的碼頭工人，罷工目的是要求加薪10%以上。和記港口發言人稱，7%加薪和500英鎊獎金的建議相等於加薪8.1%至9.6%，視乎職位，而全國的平加薪為5%，「經濟正收縮，我們正步入衰退……我認為這是非常合理的加薪建議」。