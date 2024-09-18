英國治安｜光天化日店舖20分鐘內3度被搶 網民竟稱見怪不怪(有片)

移民英國治安是不少人的首要考量，倫敦北部Archway的一間連鎖麵包店Greggs，在光天化日下於20分鐘內，被3名獨行小偷先後搶走食物和飲品，引起網民議論，有人慨嘆類似情況已是見怪不怪。 英媒報道，3名小偷分別在周一下午2時50分至3時10分之間，進入位於Archway的Junction Road上的麵包店Greggs分店，3人的大模施樣在貨架取走產品的過程被在場一名人士拍下。 事發經過截圖︰

英國治安｜賊人毫不畏懼 更窒店員 第一名男子進店後，取走3個盛有熱食及兩杯飲品，他被一名員工攔住，叫他「立即離開，但賊人毫不畏懼，還回答店員說「我不會『立即』離開，但我會很快離開」，臨走時還說「謝了，親愛的」。之後有一名穿著黑色羽絨外套和深色長褲的男子，拿走一堆熱食，他四處張望了一會後，施然離開。接著是另一名男子，進店後最走兩瓶飲品。

英國治安｜網民︰每次去咖啡店都有人偷嘢！ 片段被上傳到TikTok，發片者問道「Greggs發生搶劫，我們該怪誰造成這種混亂？」有人留言說「保安員在哪些？」有人挖苦說「他們餓了，沒甚麼大不了，自便吧」。 另有自稱來自Worksop的網民在報道下留言說「我們這邊的Greggs也經常發生這種事」，也有人說「在Upminster也一樣。每次我在咖啡店坐下，也有人進來拿走東西」，指雖然店舖間隔很差，店員距離入口及貨架很遠，但「當有人跟他們說有人偷東西，他們只會聳聳肩就算，不過我也明白他們因怕受襲而不想挑釁賊人。情況太惡劣了」。