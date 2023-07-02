英國物價｜調查︰近九成英打工仔不吃早餐 逾半食薯片頂肚「健康食物太貴」

英國通脹、物價及生活指數等近期屢受關注。當地一項調查發現近九成受訪英國打工仔並無吃早餐的習慣，而他們等到肚餓時，有超過一半人會食薯片頂肚當第一餐。他們揀選垃圾食物的部分原因是，健康食物實在太貴了。
健康食品品牌yfood訪問了2,000名英國打工仔，發現86%平日沒吃早餐，當中三分一人指早上趕著出門沒時間吃、五分一人指未訓醒故想遲些才吃。調查進一步發現，這些不吃早餐的受訪者，平均會到早上11時頂不住肚餓找東西吃，而最多人選擇吃薯片(51%)，其次是餅乾(44%)、朱古力(42%)，之後才是水果(34%)，但第5及6位又變回垃圾食物糖果(23%)及蛋糕(19%)。
英國早餐｜33%受訪者︰買健康食物回公司吃太貴
為何會選擇吃零食作為一天的第一餐？當中33%受訪者表示，買健康食品回公司吃太貴了，只好隨便在商店買點零食。此外，有近八成人表示，在公司較難像在家中般吃得健康，近一半人直言已不記得對上一次在公司吃一頓均衡營養的餐點是何時。
向來都說不吃早餐壞處多多，今次調查亦顯示，79%受訪者指沒吃早餐會影響情緒或生產力；48%稱會較易疲倦；41%稱會較易動怒；40%則稱難以集中精神工作。
英國不吃早餐民眾吃甚麼頂肚？
1.薯片 51%
2.餅乾 44%
3.朱古力 42%
4.水果 34%
5.糖果 23%
6.蛋糕 19%
7.能量棒 18%
8.果仁 18%
9.芝士 16%
10.布朗尼 15%