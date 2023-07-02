英國物價｜調查︰近九成英打工仔不吃早餐 逾半食薯片頂肚「健康食物太貴」

英國通脹、物價及生活指數等近期屢受關注。當地一項調查發現近九成受訪英國打工仔並無吃早餐的習慣，而他們等到肚餓時，有超過一半人會食薯片頂肚當第一餐。他們揀選垃圾食物的部分原因是，健康食物實在太貴了。

健康食品品牌yfood訪問了2,000名英國打工仔，發現86%平日沒吃早餐，當中三分一人指早上趕著出門沒時間吃、五分一人指未訓醒故想遲些才吃。調查進一步發現，這些不吃早餐的受訪者，平均會到早上11時頂不住肚餓找東西吃，而最多人選擇吃薯片(51%)，其次是餅乾(44%)、朱古力(42%)，之後才是水果(34%)，但第5及6位又變回垃圾食物糖果(23%)及蛋糕(19%)。