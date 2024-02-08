英國物業｜伯明翰3房大屋拍賣叫價僅2.5萬鎊 非凶宅 因一問題賤賣

港人移民英國熱門地點伯明翰(Birmingham)有一間有3個房的排屋出售，僅以2.5萬英鎊(約24.6萬港元)底價拍賣，該屋並非凶宅，也沒有惡租客，全因一個問題導致賤賣。左鄰右里七嘴八舌談論該屋放售，不少人認為「早賣早著」，又直言就算只售一英鎊，也沒興趣買。

物業位於伯明翰的King's Norton，屬於end-terraced，即排屋單邊的一間。72歲居民Ellen McBride直言無論怎樣也不會買該屋，「1英鎊也不買，更何況要2.5萬鎊」，「我行過時心想求上帝幫助最終買入該屋的人」。