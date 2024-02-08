英國物業｜伯明翰3房大屋拍賣叫價僅2.5萬鎊 非凶宅 因一問題賤賣

港人移民英國熱門地點伯明翰(Birmingham)有一間有3個房的排屋出售，僅以2.5萬英鎊(約24.6萬港元)底價拍賣，該屋並非凶宅，也沒有惡租客，全因一個問題導致賤賣。左鄰右里七嘴八舌談論該屋放售，不少人認為「早賣早著」，又直言就算只售一英鎊，也沒興趣買。
物業位於伯明翰的King's Norton，屬於end-terraced，即排屋單邊的一間。72歲居民Ellen McBride直言無論怎樣也不會買該屋，「1英鎊也不買，更何況要2.5萬鎊」，「我行過時心想求上帝幫助最終買入該屋的人」。
英國物業｜大屋被常春藤攀佔多年 年邁女屋主無力處理
該屋令鄰居「眼冤」的原因，是其已被常春藤(Ivy)攀佔多年，幾乎整間屋外牆已被該植物「淹沒」，令其儼如「樹屋」，相信內部結構亦可能受影響，鄰居戲稱它為「野生動物園」。
看到這間怪屋，人們或會聯想到屋主可能也是個怪人，但事實並非如此，而是相反。據報女屋主Cynthia現已90多歲，向來深受街坊愛戴，性格有趣又醒目，深愛種植的她，過往常會分發自家種的水果蔬菜給鄰居，同時也是一位愛狗人士，街坊常見她帶狗散步。
英國物業｜女屋主深受街坊愛戴 賣樓入住安老院
不過隨年事漸高，且沒有其他家人照顧，加上狗狗離世，Cynthia動力漸失，沒精力也沒財力處理爬在外牆的常春藤，令該屋淪為「樹屋」。兩個月前，Cynthia入住安老院，故決定買屋支付有關開支。
鄰居對於Cynthia的情況感到傷感，卻愛莫能助，當中也有人稱對該屋有興趣，認為它可以賣到15萬鎊(約147萬港元)，指該需更換屋頂，因為植物已長到屋頂上，損害結構完整性，而浴室的天花板也需要修復，並須重做水管，估計須花3萬至4萬鎊(約29.5萬至39.3萬港元)。