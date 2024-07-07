英國狼師性侵兩未成年男生　懷孕生子　判監6年半

據BBC、《衛報》等多家英媒報道，4日，英國曼徹斯特一名30歲女教師喬恩斯（Rebecca Joynes）因涉嫌精神控制、性侵兩名未成年男學生，被判入獄6年半，並被登記為終身性罪犯。

據報道，喬恩斯從兩名學生15歲起，開始和他們發展越界關係，並生下了其中一人的孩子。喬恩斯被判刑時痛哭，她認為自己不是犯罪。

過了18個月雙重生活

據當地警方官網資料，喬恩斯於2021年10月18日因涉嫌性侵兒童而被捕，隨後被指控犯有6項性犯罪的罪名。4日，有受害者出庭並宣讀聲明，講述喬恩斯的犯罪行為如何給他帶來巨大的身心折磨，表示自己彷彿走入黑暗，逃也逃不掉。

其中一名受害者說：「我受到（喬恩斯的）脅迫、控制、操縱、性虐待和精神虐待。這件事發生在我身上真是令人沮喪，那些日子是一段非常黑暗的時期，我感覺自己被逼到了牆角。我隱瞞了家人，過了18個月的雙重生活。」