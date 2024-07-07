英國狼師性侵兩未成年男生　懷孕生子　判監6年半

據BBC、《衛報》等多家英媒報道，4日，英國曼徹斯特一名30歲女教師喬恩斯（Rebecca Joynes）因涉嫌精神控制、性侵兩名未成年男學生，被判入獄6年半，並被登記為終身性罪犯。
據報道，喬恩斯從兩名學生15歲起，開始和他們發展越界關係，並生下了其中一人的孩子。喬恩斯被判刑時痛哭，她認為自己不是犯罪。
過了18個月雙重生活
據當地警方官網資料，喬恩斯於2021年10月18日因涉嫌性侵兒童而被捕，隨後被指控犯有6項性犯罪的罪名。4日，有受害者出庭並宣讀聲明，講述喬恩斯的犯罪行為如何給他帶來巨大的身心折磨，表示自己彷彿走入黑暗，逃也逃不掉。
其中一名受害者說：「我受到（喬恩斯的）脅迫、控制、操縱、性虐待和精神虐待。這件事發生在我身上真是令人沮喪，那些日子是一段非常黑暗的時期，我感覺自己被逼到了牆角。我隱瞞了家人，過了18個月的雙重生活。」
男性也可能成為受害者
他聲稱，曾有社會服務機構曾聯繫並告知他，喬恩斯拒絕讓他們透露任何訊息，包括她的預產期，孩子的性別、健康狀況等。他表示：「一想到不能見到我的孩子，我就心碎了。」受害人又稱：「由於喬恩斯帶給我的負面經歷，我現在也很難再考慮建立另一段關係。最終，我將永遠成為她的受害者，而我們的孩子將我們永遠綁在一起。」
對此，當地兒童保護調查組的工作人員亞歷山大（Beth Alexander）表示，喬恩斯濫用了她作為教師的地位和職權，操縱並虐待了兩名男孩，造成了無法估量的巨大傷害，但令人擔憂的是，喬因斯被定罪時的一些輿論表明，人們對於男性和男孩成為性犯罪受害者的問題仍然缺乏了解。亞歷山大強調：「孌童癖不僅只有男性，男性和男孩仍然可能成為性侵犯的受害者。」
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