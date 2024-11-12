以經典格紋風格走紅的英國百年奢侈品牌Burberry，近年來營利有傳下滑，曾在今年6月傳出大規模裁員、並更換執CEO。如今最新消息是，傳出Burberry將被米蘭羽絨服之王Moncler收購，買家回應最新曝光。
據《每日郵報》報道，Burberry位於倫敦旗艦店的員工，都已經被提前告知被潛在收購，員工還被要求勿向外透露這項消息。
時尚網站《Miss Tweed》近期將意大利羽絨服之王Moncler列為潛在買家，由於奢侈集團LVMH在九月才剛買下Moncler擁有者Double R的10%股份，也因此外界盛傳LVMH的億萬富豪老闆Bernard Arnault正是Burberry被收購的幕後推手。
但《路透社》最新報導稱，據四名知情人士透露，Moncler已明確表示並未進行相關談判。
外界猜測，Moncler目前正專注發展自身業務，並沒打算擴張到其他品牌的控股，以免影響自身定位及品牌形象。
據悉，Burberry在英國至少有168年的歷史，當初是由21歲的Thomas Burberry在1856年結束裁縫店學徒生涯，並在英國小鎮開了一家以自己姓氏為名的服飾店。
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英女王戴安娜常穿Burberry
到了一戰前，Burberry為英國軍隊設計一款軍用風衣，成為後來Burberry經典風衣的原型。
後來隨著英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)及已故王妃戴安娜時常穿Burberry現身後，也成為家喻戶曉的奢侈品牌。
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