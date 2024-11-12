英國王室御用品牌Burberry傳被意大利羽絨服之王收購 奢侈品寒冬來了？

以經典格紋風格走紅的英國百年奢侈品牌Burberry，近年來營利有傳下滑，曾在今年6月傳出大規模裁員、並更換執CEO。如今最新消息是，傳出Burberry將被米蘭羽絨服之王Moncler收購，買家回應最新曝光。

據《每日郵報》報道，Burberry位於倫敦旗艦店的員工，都已經被提前告知被潛在收購，員工還被要求勿向外透露這項消息。

時尚網站《Miss Tweed》近期將意大利羽絨服之王Moncler列為潛在買家，由於奢侈集團LVMH在九月才剛買下Moncler擁有者Double R的10%股份，也因此外界盛傳LVMH的億萬富豪老闆Bernard Arnault正是Burberry被收購的幕後推手。