英國王室｜亨利新書令朋友看不過眼 警告：反爆料

亨利王子推出自傳《Spare》暢談與英國王室家庭恩怨，他對兄長威廉王儲的指控，朋友稱有些與事實不符。《星期日泰晤士報》稱，亨利的爆料令兩兄弟的長期好友感到震驚，他們認為這對兄弟永遠會互相支持。對於亨利爆料指威廉摔他落地跌在狗兜上一事，王室家庭一名朋友說，「不明白你如何可以這樣對兄弟，即使再不喜歡他、再不能與他相處落去。」他又指，威廉常在亨利背後「執手尾」，在母親戴安娜王妃死後，威廉充當母親角色。 另一好友說，亨利做法不明智，他們知道他太多事，多年來為他解決麻煩，很多事可以爆料。數名朋友包括曾是亨利的深交好友說，他們正考慮是否反駁亨利在書中的胡說，反投震撼彈，其中一人警告「忠誠是相向的」。

英國王室｜納粹制服風波 朋友：胡扯，與威廉夫婦無關 亨利在書中提及威廉和凱特慫恿他2005年穿納粹制服出席化妝舞會，報道稱有協助解決該次醜聞的前王室助手稱，從未聽到亨利提及此事。有出席該舞會的朋友說，亨利將矛頭指向威廉夫婦「胡扯，與他們無關」。亨利又指，威廉2011年結婚他任伴郎是「無恥的謊言」，威廉兩好友Thomas van Straubenzee和James Meade才是伴郎，兩人祝酒發言，而兄長卻不願他發言。但友人卻稱，是亨利不想做伴郎，婚禮前數月以來，亨利說應該上述兩人擔任伴郎，因他們是兄長深交好友。