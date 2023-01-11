英國王室｜亨利王子自傳首日上市勁賣40萬本　僅次於《哈利波特》

亨利王子自傳《Spare》(意思備胎、閒置)大談與英國王室家庭恩怨在首日開賣，包括精裝本、電子書和有聲讀物等售量高達40萬本，成為英國有史以來銷售速度最快的非虛構類書籍。出版社透露，首日開賣售出逾40萬本的書籍只有J.K羅琳的創作《哈利波特》。

綜合外媒報導，《Spare》出版社企鵝藍燈書屋英國分部(Transworld Penguin Random House)總經理Larry Finlay表示，出版社一直都知道這本自傳會席捲全球，但銷量更超出最樂觀的預期，據他們所知，首日銷量比這本書更高的只有《哈利波特》。

英國出版業雜誌「Bookseller」編輯Philip Jones向英國媒體「PA News」表示，就銷售量和影響力而言，《Spare》很可能成為今年最暢銷的書籍之一。