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國際
2023-01-11 19:20:41

英國王室｜英書店將呢本書 同亨利新書擺埋一齊 網民笑爆︰好應景！

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有書店似乎「悉心安排」，把亨利自傳《Spare》跟《How to Kill Your Family》放在一起。(互聯網)

有書店似乎「悉心安排」，把亨利自傳《Spare》跟《How to Kill Your Family》放在一起。(互聯網)

英國亨利王子爆料式自傳《Spare》(備胎)周二開賣，首日成績不俗，連同電子書等各版本賣出40萬本，然而新書恐也進一步影響英國人對他的好感度。當地有書店把亨利新書跟一本名為《How to Kill Your Family》(如何殺死你的家庭)的書籍放在一起展示，引發網民熱議。

據報有另一間書店則在亨利自傳《Spare》旁邊，放上《叛國的歷史》一書。(互聯網)

據報有另一間書店則在亨利自傳《Spare》旁邊，放上《叛國的歷史》一書。(互聯網)

英國王室｜書店「悉心」陳列 亨利自傳《Spare》成笑柄

英國《每日郵報》報道，英格蘭史雲頓(Swindon)書店Bert's Books的櫥窗，昨日精心展示了亨利的新書《Spare》，但當中夾雜了《How to Kill Your Family》，令人聯想到有人批評亨利藉著爆「家醜」搵錢及保持曝光率，既拍紀錄片又出書。據報倫敦西南部列治文(Richmond)另一間書店The Open Book，亦「別出心裁」地展示亨利的《Spare》——把它與《A History Of Treason》(叛國的歷史)放在一起。

有攝影師把亨利自傳跟已故英女王伊利沙伯二世生平書籍放在一起拍照，感覺諷刺。(美聯社)

有攝影師把亨利自傳跟已故英女王伊利沙伯二世生平書籍放在一起拍照，感覺諷刺。(美聯社)

儘管《Spare》初步銷情報捷，但有網民不敢恭唯，有人不滿它無處不在，「避不了，去超市也見到一大堆書在正門展示。人人不是直行直過，就是發出嘖嘖聲，又或拿它開玩笑。碰也沒有人碰」，另有人直指亨利是「令舉國尷尬的笑話」。

民眾Caroline Lennon據報是唯一一名半夜排隊等買亨利新書的人。(美聯社) 亨利自傳據報在英國銷情不錯，但開賣首日書店不見人龍。(美聯社)
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