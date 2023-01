英國王室｜英書店將呢本書 同亨利新書擺埋一齊 網民笑爆︰好應景！

有書店似乎「悉心安排」,把亨利自傳《Spare》跟《How to Kill Your Family》放在一起。(互聯網)

英國亨利王子爆料式自傳《Spare》(備胎)周二開賣,首日成績不俗,連同電子書等各版本賣出40萬本,然而新書恐也進一步影響英國人對他的好感度。當地有書店把亨利新書跟一本名為《How to Kill Your Family》(如何殺死你的家庭)的書籍放在一起展示,引發網民熱議。

英國王室|書店「悉心」陳列 亨利自傳《Spare》成笑柄

英國《每日郵報》報道,英格蘭史雲頓(Swindon)書店Bert's Books的櫥窗,昨日精心展示了亨利的新書《Spare》,但當中夾雜了《How to Kill Your Family》,令人聯想到有人批評亨利藉著爆「家醜」搵錢及保持曝光率,既拍紀錄片又出書。據報倫敦西南部列治文(Richmond)另一間書店The Open Book,亦「別出心裁」地展示亨利的《Spare》——把它與《A History Of Treason》(叛國的歷史)放在一起。