英國王室｜亨利：想得回父兄惟家人無意修好 傳王室家庭感厭煩

英國亨利王子1月10日推出自傳新書《Spare》(意思備胎、閒置)，他分別接受了美國哥倫比亞廣播公司(CBS)和英國ITV電視台訪問，兩個訪問將在1月8日播放。在宣傳片段中，亨利向ITV主持Tom Bradby稱，「他們展示了絕無意願修好」，外界揣測他們可能是指其家人。亨利又說，想「得回」兄長威廉王儲和父親英王查理斯三世。CBS的宣傳片則形容亨利與《60分鐘時事雜誌》主持Anderson Cooper的談話內容具「爆炸性」，亨利聲稱遭到英國王室「出賣」，「洩露、捏造」針對他和妻子梅根的事情，他們夫婦兩人早前在Netflix的紀錄片中也有提及。
英國《每日郵報》聲稱，有消息人士指，英國王室家庭對亨利與梅根的「連串不實資訊」感到「厭煩」。有王室消息人士向《鏡報》表示，「講完又講不斷重複，亨利的持續抨擊已無新意，他很清楚王室不會與他們針鋒相對。」另一消息人士稱，亨利指家人不想修好是「不折不扣的胡言」。王室專家指，亨利宣傳新書的訪問，不是他與父兄修補關係的方法。
亨利與梅根｜新書細談與兄長威廉王儲爭拗
Anderson Cooper在訪問中，問亨利為何不私下向家人表達他的委屈，亨利回答「每次我想私下解決時，內容都會被公開和洩露，以及捏造針對我和妻子的故事」。他又說，「王室家族訓言是永不投訴」，並補充稱白金漢宮會向特派記者提供資訊，記者照單全收並寫報道，最後會說接觸到白金漢宮並回應，「整個報道其實是白金漢宮的評論」。亨利指，與梅根過去6年被告知，「我們不能發聲明保護你，但他們卻為其他家庭成員發這樣的聲明，這樣的沉默是一種出賣。」報道指，亨利的自傳新書將詳細談及與兄長威廉王儲的爭拗，威廉妻子凱特王妃也可能受波及，而書中內容並無猛烈抨擊父親英王查理斯三世。接近王室的人士稱，擔心新書或令兩兄弟的惡劣關係無法修補。