英國王室｜亨利：想得回父兄惟家人無意修好 傳王室家庭感厭煩

英國亨利王子1月10日推出自傳新書《Spare》(意思備胎、閒置)，他分別接受了美國哥倫比亞廣播公司(CBS)和英國ITV電視台訪問，兩個訪問將在1月8日播放。在宣傳片段中，亨利向ITV主持Tom Bradby稱，「他們展示了絕無意願修好」，外界揣測他們可能是指其家人。亨利又說，想「得回」兄長威廉王儲和父親英王查理斯三世。CBS的宣傳片則形容亨利與《60分鐘時事雜誌》主持Anderson Cooper的談話內容具「爆炸性」，亨利聲稱遭到英國王室「出賣」，「洩露、捏造」針對他和妻子梅根的事情，他們夫婦兩人早前在Netflix的紀錄片中也有提及。

英國《每日郵報》聲稱，有消息人士指，英國王室家庭對亨利與梅根的「連串不實資訊」感到「厭煩」。有王室消息人士向《鏡報》表示，「講完又講不斷重複，亨利的持續抨擊已無新意，他很清楚王室不會與他們針鋒相對。」另一消息人士稱，亨利指家人不想修好是「不折不扣的胡言」。王室專家指，亨利宣傳新書的訪問，不是他與父兄修補關係的方法。