英國王室｜凱特入院做腹部手術 醫生驚訝須留醫兩周 究竟是甚麼暗病？

英國王室周三先後公布，國王查理斯三世因前列腺肥大，下周將住院接受手術治療，儲妃凱特則於本周二入院接受腹部手術，手術成功，將留醫10至14日，出院後須休養2至3個月。王室指凱特今次手術並非涉及癌症，惟有醫生指手術後康復期如此長，憂慮凱特病情，未知她是否接受剖腹手術。 威廉在醫院陪伴妻子 肯辛頓宮發聲明表示，凱特周二住進The London Clinic接受預先安排的腹部手術，手術成功，目前「情況良好」，預計將住院10至14日。醫生建議凱特回家後須休養2至3個月，預計復活節前她不會出席公開活動。聲明指，王儲威廉在凱特住院及康復期間會陪伴妻子，及照顧三名子女，為照料家人，他將押後部分公務。

王室拒透露細節 王室基於私隱拒絕透露凱特接受哪種手術，只說會適時公布其情況，手術並非涉及癌症。報道指，凱特並非在過去的周末感到不適而緊急入院。

醫生擔憂 凱特剛於本月9日度過42歲生日，英國《每日郵報》指，她多年來並沒嚴重疾病，據稱只在童年時因去除胎痣手術於左邊額角留下3吋長疤痕，至2012年她懷著喬治王子期間因嚴重孕吐須住院3日。她沒抽煙習慣，身形適中，只是生活繁忙，需照顧3名子女並兼顧沉重的王室公務。醫生Martin Scurr指出，凱特向來身體健康，但以現今手術先進，須留醫長達14日屬於少見，而預先安排手術，是要減低併發症風險。