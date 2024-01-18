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國際
2024-01-18 18:38:20

英國王室｜凱特入院做腹部手術 醫生驚訝須留醫兩周 究竟是甚麼暗病？

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英國儲妃凱特入院接受腹部手術。(資料圖片)

英國儲妃凱特入院接受腹部手術。(資料圖片)

英國王室周三先後公布，國王查理斯三世因前列腺肥大，下周將住院接受手術治療，儲妃凱特則於本周二入院接受腹部手術，手術成功，將留醫1014日，出院後須休養23個月。王室指凱特今次手術並非涉及癌症，惟有醫生指手術後康復期如此長，憂慮凱特病情，未知她是否接受剖腹手術。

威廉在醫院陪伴妻子

肯辛頓宮發聲明表示，凱特周二住進The London Clinic接受預先安排的腹部手術，手術成功，目前「情況良好」，預計將住院1014日。醫生建議凱特回家後須休養23個月，預計復活節前她不會出席公開活動。聲明指，王儲威廉在凱特住院及康復期間會陪伴妻子，及照顧三名子女，為照料家人，他將押後部分公務。

王室拒透露細節

王室基於私隱拒絕透露凱特接受哪種手術，只說會適時公布其情況，手術並非涉及癌症。報道指，凱特並非在過去的周末感到不適而緊急入院。

英國儲妃凱特入院接受腹部手術。(資料圖片) 英國儲妃凱特入院接受腹部手術。(資料圖片) 英國儲妃凱特。(資料圖片) 英國王儲威廉與儲妃凱特。(資料圖片) 英國儲妃凱特。(資料圖片) 英國儲妃凱特。(資料圖片) 凱特左邊額角有疤痕。(互聯網) 凱特入住The London Clinic。(美聯社) 凱特入住The London Clinic。(美聯社) The London Clinic外有記者守候。(美聯社)

醫生擔憂

凱特剛於本月9日度過42歲生日，英國《每日郵報》指，她多年來並沒嚴重疾病，據稱只在童年時因去除胎痣手術於左邊額角留下3吋長疤痕，至2012年她懷著喬治王子期間因嚴重孕吐須住院3日。她沒抽煙習慣，身形適中，只是生活繁忙，需照顧3名子女並兼顧沉重的王室公務。醫生Martin Scurr指出，凱特向來身體健康，但以現今手術先進，須留醫長達14日屬於少見，而預先安排手術，是要減低併發症風險。

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Scurr指出，女性以凱特這個年紀要接受腹部手術是不太常見，盲腸炎、去除膽石、卵巢水瘤、子宮切除等都需動手術治療，部分可進行微創手術。

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