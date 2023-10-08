英國王室｜凱特公開活動遭人從後非禮 反應大受讚賞(有片)

英國王室｜凱特突然被人抓住腰部，大吃一驚。(互聯網)

英國王儲威廉的夫人凱特，日前在一個公開場合，突然遭人從後攬腰，她被突如其來的舉動嚇得花容失色，但後來的舉動嬴得外界讚賞。

凱特前日(6日)在東約克郡(East Yorkshire)侯城一個體育中心觀看奪得輪椅世界盃的傷殘欖球隊訓練。