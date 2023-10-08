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國際
2023-10-08 19:53:23

英國王室｜凱特公開活動遭人從後非禮 反應大受讚賞(有片)

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英國王室｜凱特突然被人抓住腰部，大吃一驚。(互聯網)

英國王室｜凱特突然被人抓住腰部，大吃一驚。(互聯網)

英國王儲威廉的夫人凱特，日前在一個公開場合，突然遭人從後攬腰，她被突如其來的舉動嚇得花容失色，但後來的舉動嬴得外界讚賞。

凱特前日(6日)在東約克郡(East Yorkshire)侯城一個體育中心觀看奪得輪椅世界盃的傷殘欖球隊訓練。

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英國王室｜凱特一秒「變臉」網民激讚

穿上運動裝的凱特在球場上跟隊員傾談期間，突然被人從後用雙手抓住腰部，嚇了她一大跳，片段可見她轉身察看時甚為驚慌，然而當她知道原來是一名男童叫她時，不消一秒她即「變臉」，流露親切又燦爛的笑容，既跟他握手又拍拍他背部，以示鼓勵。

凱特這窩心反應獲不少網民讚賞，有人讚她︰「當她意識到自己沒有危險的一剎那，臉上湧現極大喜悅，並對他人流露友善情感。」

凱特出席活動照片︰

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