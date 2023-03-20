英國王室｜凱特跟3子女爬樹拍出美照 融化萬民 但一個原因令美國人「陷入恐慌」

自從英女王伊利沙白二世離世、亨利王子爆料爭議不斷，不少英國王室粉絲都仰賴王儲威廉伉儷，延續王室魅力。夫婦在英國母親節發放的近照沒有令粉絲失望，照片可見凱特跟3位子女坐在大樹上，他們的笑容及樹影婆娑 ，令人既感平靜又溫暖，但有美國網民卻稱「陷入恐慌」。 威廉夫婦周日在Instagram發布攝於桑德靈厄姆莊園(Sandringham Estate)的兩張照片，跟他們一家去年聖誕卡上的照片屬同一輯，由攝影師Matt Porteous操刀。新發放照片的焦點是身穿白色喱士上衣、牛仔褲及白波鞋的凱特，跟喬治、夏洛特及路易，充滿陽光氣息地坐在大樹上，笑意盈盈；另一張則見凱特抱著4歲小兒子路易一臉滿足，流露慈母笑容，而另一隻手則不忘拖住路易的小手。

夫婦在貼文中說祝大家母親節快樂，貼文一出瞬即獲逾119萬個讚；而英國《每日郵報》的有關報道亦有逾1,000次分享及逾3,000則留言，獲最多讚賞的留言包括「很棒的照片……代表了王室的真實一面」、「慈愛的母親及其子女的漂亮春天照片，很可愛」、「真的非常美麗……喜歡她抱著幼子的模樣」、「拍得很好，戶外的布局及人人看來都輕鬆自在」。但亦有反王室人士，批評報道是「令人厭惡、阿諛奉承的宣傳」。 英國王室｜威廉夫婦發文賀「母親節」 美國男人「陷恐慌」 此外，亦有人在威廉夫婦IG留言稱「美國每個男人都陷入一陣恐慌」(Every man in America just panicked for a moment)，意思是以為這天是母親節，卻忘記為母親大人或另一半慶祝，後來才知是「英國母親節」，獲不少網民報以「笑到喊」emoji。英國母親節定在每年「大齋期」(Lent)內的第4個周日，傳統上稱為Mothering Sunday，而「大齋期」的日子為復活節前的40天，今年的「大齋期」為2月22日至4月6日。 至於英國王室的官方社交平台，則發布了英王查理斯三世小時候與母親的合照，以及王后卡米拉與母親的合照，慶祝當地母親節。