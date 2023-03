英國王室｜凱特跟3子女爬樹拍出美照 融化萬民 但一個原因令美國人「陷入恐慌」

夫婦在貼文中說祝大家母親節快樂,貼文一出瞬即獲逾119萬個讚;而英國《每日郵報》的有關報道亦有逾1,000次分享及逾3,000則留言,獲最多讚賞的留言包括「很棒的照片……代表了王室的真實一面」、「慈愛的母親及其子女的漂亮春天照片,很可愛」、「真的非常美麗……喜歡她抱著幼子的模樣」、「拍得很好,戶外的布局及人人看來都輕鬆自在」。但亦有反王室人士,批評報道是「令人厭惡、阿諛奉承的宣傳」。

英國王室|威廉夫婦發文賀「母親節」 美國男人「陷恐慌」

此外,亦有人在威廉夫婦IG留言稱「美國每個男人都陷入一陣恐慌」(Every man in America just panicked for a moment),意思是以為這天是母親節,卻忘記為母親大人或另一半慶祝,後來才知是「英國母親節」,獲不少網民報以「笑到喊」emoji。英國母親節定在每年「大齋期」(Lent)內的第4個周日,傳統上稱為Mothering Sunday,而「大齋期」的日子為復活節前的40天,今年的「大齋期」為2月22日至4月6日。

至於英國王室的官方社交平台,則發布了英王查理斯三世小時候與母親的合照,以及王后卡米拉與母親的合照,慶祝當地母親節。