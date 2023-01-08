英國王室｜星期日泰晤士報：成亨利「沙包袋」捱打 威廉沉默但無比憤慨

英國亨利王子新書《Spare》(備胎)意外提早在西班牙發售，如早前《衛報》取得的內容節錄，當中詳細談及他與哥哥王儲威廉的糾紛，包括威廉毆打他。《星期日泰晤士報》形容威廉是弟弟的「沙包袋」，任對方攻擊不可還擊，報道引述兩兄弟的朋友稱，威廉「有品格和難以置信地忠誠」，他不能公開駁斥弟弟，但沉默背後內心無比憤怒。 亨利稱威廉「主要勁敵」 《星期日泰晤士報》稱，亨利在書中談到未成年失身、吸毒和派駐阿富汗時像在棋盤的棋子一樣，逐一擊殺塔利班分子等，但與「人格謀殺」威廉相比變得失色。兩兄弟曾以親暱小名「Harold」和「Willy」互相稱呼，但現在亨利以「主要勁敵」(arch-nemesis)形容他以前口中的Willy。威廉對弟弟的指控沉默以對，兩人的好友均稱，「威廉不會報復，永遠不會，因他有品格和難以置信地忠誠。威廉毫無防衛能力，亨利知道他不會報復。」朋友稱，「持續捱打，對威廉來說是殘酷、懦怯和傷心的。他為了家人和國家的好才保持沉默。」

梅根指凱特生仔後無記性 觸怒威廉 報道指，威廉只可以與親近的家人和少數朋友談論亨利在新書《Spare》投下的「手榴彈」，上述朋友續稱，威廉受到傷害，「他焦慮，也傷心。」他只可以將精神集中在妻子和孩子上，他需要照顧妻兒和王室家庭其他成員，「表面來看他處理得很好，但內心卻憤怒」。另一朋友說，「威廉會經歷連串情緒——憤怒、顧慮和擔心——不單是他的家庭，還有所有事情如何影響英國王室。」亨利在自傳中也提及威廉妻子凱特，據其他報道，亨利和梅根2018年舉行婚禮前，於交談中凱特忘記了重要的事情，梅根指她生了小兒子路易王子後因荷爾蒙導致無記性(baby brain)，此話得罪了凱特，亦令威廉感到憤怒。亨利在書中說，凱特就此事要求梅根道歉。 亨利透露，婚禮後亨利夫婦在肯辛頓宮與威廉夫婦「和談」，凱特向梅根說，兩人的關係沒有親近到可談論她的荷爾蒙問題。亨利形容梅根對凱特的反應看來感到困惑，她對自己朋友也會那麼直白地說出baby brain。亨利又說，不單凱特感到冒犯，他記得威廉當時手指向梅根，認為兄長此舉很無禮，梅根當時叫威廉從她的臉移開手指。