英國王室｜查理斯反面 英媒︰王室收回亨利梅根英國大宅 夫婦在英將「無家可歸」

20:01 更新︰消息稱亨利夫婦對被迫遷感「震驚」
英國亨利王子先後推出Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》及自傳《Spare》(後備)大爆王室內幕後，有傳父王查理斯三世終忍不住「反面」，決定收回亨利在英國的唯一王室住所浮若閣摩爾宮(Frogmore Cottage)。英媒指，白金漢宮通知亨利夫婦將會「收屋」，並讓查理斯弟弟安德魯王子入住該大宅。報道並稱，亨利夫婦將可能不獲邀出席5月舉行的查理斯加冕禮。有王室記者說，亨利夫婦對被迫遷感到震驚。
亨利梅根在浮若閣摩爾宮的日子︰
英國王室｜查理斯在亨利自傳出版後決定收屋
英國《太陽報》借用「脫歐」(Brexit)一詞，把事件謔稱為「脫浮」(Frogxit)，並指查理斯是在亨利自傳出版後決定將亨利夫婦逐出浮若閣摩爾宮。報道指，白金漢宮已向亨利夫婦發出遷出令，亨利夫婦別無選擇，必須搬出，目前正準備把大宅內私人物品運往二人在美國加州的住處。
英國王室｜已故英女王贈浮若閣摩爾宮予亨利作結婚禮物
浮若閣摩爾宮是已故英女王伊利沙伯二世於2018年贈予亨利作為結婚禮物，設有5房及偌大花園。亨利夫婦曾稱，大宅代表他們一家「在英國總有一個可稱之為家的地方」。夫婦花了由納稅人資助的「君主撥款」(Sovereign Grant)逾240萬英鎊裝修，但入伙沒多久，2020年便驚爆二人將脫離王室遷居美國。
英國王室｜查理斯加冕禮 亨利梅根或不獲邀出席
報道引述消息人士稱，今次查理斯決定迫遷，「意味亨利及梅根在英國玩完」 (spells the end of Harry and Meghan’s time in the UK)，而亨利梅根出席父王加冕禮的機會恐亦「凍過水」。消息人士又說，王室上周已通知受醜聞困擾的安德魯可遷入浮若閣摩爾宮，但據報安德魯「抗拒這想法」。
英國王室｜友人︰如終極處罰 把夫婦從王室中刪走
《每日郵報》則引述王室記者Omid Scobie稱，有接近亨利夫婦的消息人士透露，夫婦對被迫遷感震驚(in shock)，並指最少兩名王室成員亦被「嚇倒」(appalled)。消息人士未有指名道姓，但報道指亨利夫婦跟安德魯王子兩位女兒、碧翠絲公主及尤金妮公主最為熟絡，這亦或可解釋為何安德魯不欲立即答應遷入浮若閣摩爾宮。據報亨利夫婦一名友人向Scobie說今次迫遷「就像一次終極及殘忍的處罰」，欲把二人從王室中刪走以保形象。據報亨利梅根本來只得數星期時間清空大宅，後來獲寬限至今夏初。