英國王室｜查理斯反面 英媒︰王室收回亨利梅根英國大宅 夫婦在英將「無家可歸」

英國王室|查理斯加冕禮 亨利梅根或不獲邀出席

報道引述消息人士稱,今次查理斯決定迫遷,「意味亨利及梅根在英國玩完」 (spells the end of Harry and Meghan’s time in the UK),而亨利梅根出席父王加冕禮的機會恐亦「凍過水」。消息人士又說,王室上周已通知受醜聞困擾的安德魯可遷入浮若閣摩爾宮,但據報安德魯「抗拒這想法」。

英國王室|友人︰如終極處罰 把夫婦從王室中刪走

《每日郵報》則引述王室記者Omid Scobie稱,有接近亨利夫婦的消息人士透露,夫婦對被迫遷感震驚(in shock),並指最少兩名王室成員亦被「嚇倒」(appalled)。消息人士未有指名道姓,但報道指亨利夫婦跟安德魯王子兩位女兒、碧翠絲公主及尤金妮公主最為熟絡,這亦或可解釋為何安德魯不欲立即答應遷入浮若閣摩爾宮。據報亨利夫婦一名友人向Scobie說今次迫遷「就像一次終極及殘忍的處罰」,欲把二人從王室中刪走以保形象。據報亨利梅根本來只得數星期時間清空大宅,後來獲寬限至今夏初。