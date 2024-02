英國王室｜查理斯患癌王室輕描淡寫 專家︰亨利立即返英顯示情況嚴重

查理斯、亨利照片及白金漢宮外情況︰

英國王室|消息人士︰亨利收到通知後 決定立即返英

英國《每日郵報》指,一輛相信接載亨利的Range Rover於周二晚被發現出現在洛杉磯國際機場的貴賓區,估計亨利選擇了最早的飛機班次飛返英國,若猜測沒錯,預料亨利最快會在英國時間周二下午抵達倫敦。

報道引述一名與亨利關係密切的消息人士,指亨利是在接到查理斯通知後,決定立即返英。有王室專家認為,亨利行動如此急趕,「顯示了查查理斯情況的嚴重性」(indicates the seriousness of the King's condition)。但專家同時期望,亨利及查理斯把握時次機會「大和解」。