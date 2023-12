英國王室｜梅根發親民宣傳片火併凱特 展示「佢得我都得！」近萬網民柴台︰你做乜都無用

梅根「火併」凱特鬥親善︰

英國王室|「絕對沒有任何事可修復這女人的形象」

有關片段長約一分鐘,盡展亨利及梅根的親切,可見他們擁抱退伍軍人、為尼日利亞的女孩們執書包,並與數十名支持者合照。

英媒形容,梅根似乎想展現「凱特做到的我也做到!」卻恐怕有反效果。報道旋即引發網民討論,其中最多人讚好的留言是「絕對沒有任何事可修復這女人的形象」(absolutely nothing will rehabilitate the image of this woman),有逾9,600人讚好,其次是「梅根非常妒忌凱特」(Megs is so jealous of Catherine),亦有逾8,800人讚好。