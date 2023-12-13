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國際
2023-12-13 11:00:00

英國王室｜梅根發親民宣傳片火併凱特 展示「佢得我都得！」近萬網民柴台︰你做乜都無用

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片段盡展梅根親善一面。(互聯網)

片段盡展梅根親善一面。(互聯網)

英國亨利王子及夫人梅根，年前成立了名為阿奇韋爾(Archewell)的慈善組織，二人日前發布影片，展示了阿奇韋爾在2023年帶來的「影響力」，本應是正面宣傳。

然而二人在英國不少人心目中的形象實在太差，加上片段發有前幾小時，王儲威廉的夫人凱特才剛分享一段影片，展示她與喬治王子、夏洛特公主和路易王子到訪兒童慈善組織，喬治、夏洛特及路易一起整理物資的畫面，獲大讚可愛。當地傳媒認為亨利夫婦有「搶鋒頭」之嫌，並指阿奇韋爾的年度總結片段，過往是在1月份發布，質疑為何今年忽然提早。

梅根「火併」凱特鬥親善︰

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英國王室｜「絕對沒有任何事可修復這女人的形象」

有關片段長約一分鐘，盡展亨利及梅根的親切，可見他們擁抱退伍軍人、為尼日利亞的女孩們執書包，並與數十名支持者合照。

英媒形容，梅根似乎想展現「凱特做到的我也做到！」卻恐怕有反效果。報道旋即引發網民討論，其中最多人讚好的留言是「絕對沒有任何事可修復這女人的形象」(absolutely nothing will rehabilitate the image of this woman)，有逾9,600人讚好，其次是「梅根非常妒忌凱特」(Megs is so jealous of Catherine)，亦有逾8,800人讚好。

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