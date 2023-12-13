英國王室｜梅根發親民宣傳片火併凱特 展示「佢得我都得！」近萬網民柴台︰你做乜都無用

英國亨利王子及夫人梅根，年前成立了名為阿奇韋爾(Archewell)的慈善組織，二人日前發布影片，展示了阿奇韋爾在2023年帶來的「影響力」，本應是正面宣傳。

然而二人在英國不少人心目中的形象實在太差，加上片段發有前幾小時，王儲威廉的夫人凱特才剛分享一段影片，展示她與喬治王子、夏洛特公主和路易王子到訪兒童慈善組織，喬治、夏洛特及路易一起整理物資的畫面，獲大讚可愛。當地傳媒認為亨利夫婦有「搶鋒頭」之嫌，並指阿奇韋爾的年度總結片段，過往是在1月份發布，質疑為何今年忽然提早。