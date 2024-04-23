英國王室｜路易王子6歲生日 威廉凱特未發相再爆猜測 究竟咩事？

英國王室最近好事多磨，先後有國王查理斯三世證實患癌，後再爆儲妃凱特患病、改圖，最終承認患癌的「連續劇」。王室內人氣最高成員之一的路易小王子，今天(23日)9歲生日，本是王室接受粉絲祝福的大好機會，但英媒指，路易的父母威廉和凱特，一反多年慣例，未在正日於網上發布路易生日照片、亦未有像以往般，預早一日把照片提供予傳媒作發布準備，隨即再引來不滿和猜測。

威廉和凱特於過去5年，均有在路易生日發布他的近照，其中首兩年的照片攝於家中；3歲生日照片是路易在肯辛頓宮內踏單車；4歲生日照則在諾福克郡(Norfolk)一個海灘拍攝，而去年生日則是由凱特親自操刀為路易拍下的可愛照片。