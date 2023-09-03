英國生活｜英國一條街道遭拒送貨外賣也不肯送 有甚麼詭秘？

英國布里斯托(Bristol)一條街道兩旁是色彩繽紛的房屋，看似平平無奇，但外賣員不肯送餐，送貨員也不肯送包裹等，住戶要自行到街頭取食物取貨。雖然諸多不便，但住了多年的居民均無意搬離。這條街道究竟內有甚麼乾坤呢？皆因這條位於住宅區叫Vale Street的街道是全英國最斜的街道！斜到駕駛者擔心駛上去和泊車後，車子會「碌落山」。住戶冬天落雪時也要穿著裝有防滑釘的鞋，以免滑落斜路底。

英國生活｜試過買洗衣機 司機不肯送到門口

報道指，雖然該街道的傾斜道約為22度，但住戶並沒有投訴其帶來的不方便，因為他們認為那裡的景觀和社區氣氛值得留下來。住在那裡9年的45歲藝術家Benji Appleby-Tyler稱，「大部分時間都很好，只是冬天較大問題。道路非常滑，若要外出，要穿釘鞋。」他又指，試過買新洗衣機，送貨司機拒上斜路，他要自己落斜路底搬回家。外賣員也不肯送到門口，只會送到路底，你要自己去拿。

居於那裡20年的Kath Haddow說，從來沒有將車子駛上斜落，驚自己控制不了車子滾落路底。有居民說，住在這裡的好處是不會有外來人亂泊車，只有住戶才泊在這裡。另外，有食品店司機稱，接到Vale Street這條街的送貨，系統會發出警告叫司機不要將車駛上斜路。由於夠斜，復活節時Vale Street亦會舉行滾復活蛋比賽。這條街出名到連塗鴉大師Banksy也在那裡留下作品《Aachoo》，畫中一名老婦打噴嚏，大力到拐杖、手袋從手中飛脫，甚至連假牙也飛甩。不過，這幅壁畫之後已被屋主拆下來賣掉。