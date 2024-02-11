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國際
2024-02-11 14:15:15

英國男以為詐騙差點沒接中獎電話　險錯過總值逾2000萬元現金加豪宅

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英國男以為詐騙差點沒接中獎電話　險錯過總值逾2000萬元現金加豪宅

英國一名41歲的男子威廉斯（Simon Williams）花費25英鎊（約247港元）參加房屋抽獎，竟真的抽中一棟價值200多萬英鎊（約1,975萬港元）的豪宅加10萬英鎊（約98.8萬港元）獎金，總值210萬英鎊（約2,074萬港元），他收到中獎通知時甚至一度認為是騷擾電話。

威廉斯是一名飛機工程師，有2名女兒，分別為11歲與13歲，3人居住在修適士（Sussex）的3房住宅中。威廉斯與妹妹一起購買Omaze百萬英鎊豪宅抽獎（Million Pound House Draw）已有一段時間，「每次都很羨慕幸運得獎者」，沒想到去年真的幸運中獎，贏得一棟位於德文郡價值200多萬英鎊（約1,975萬港元）的豪宅，還有10萬英鎊（約98.8萬港元）的現金。

期待與女兒一起住在新家

威廉斯說：「我在工作時，有一通不認識的號碼打來，因為以前常接到騷擾電話，本來不打算理會，但我現在很慶幸有接！」差一點就與百萬豪宅擦身而過。

贏得的豪宅位於德雲（Devon），威廉斯回憶小時候父親也常帶着家人到那裏度假，很期待未來與女兒一起居住在新家，同時也希望親友來拜訪他們時可以一起創造新的美好回憶。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）

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