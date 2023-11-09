英國社會｜雀巢一款朱古力停產 英人大驚揚言「要暴動」

網民發帖哀悼Caramac，說憶起細個吃了一隻Caramac復活蛋後覺得好膩。(互聯網)

英媒報道，雀巢英國計劃停產的是以焦糖為主角的朱古力棒「Caramac」，其最早於1959年在英國由甜點生產商Mackintosh推出，該品牌於1988年被雀巢收購，「Caramac」亦由雀巢繼續生產。嚴格來說，「Caramac」並非朱古力，因據英媒指出，其成份是煉奶及糖蜜(treacle)。到底它為何要停產？

原因是老生常談的「無人買」，報道指儘管它是英國人心目中的長青產品，但其需求持續下跌，也不比上雀巢旗下其他朱古力產品。雀巢英國發言人表示，「我們非常遺憾令Caramac的粉絲失望……過去幾年它的銷量持續下跌，令我們要作出這艱難決定。」好的不去新的不來，發言人指Caramac停產後，公司會更專注製造於歡迎品牌，並開發新產品。

集體回憶｜網民哭︰是說笑吧？有人勾起兒時回憶

有網民在X(前稱Twitter)貼出大哭的emoji表達心情，說「Caramac停產是個爛笑話吧？」另有人說知道此消息後，整天心情都糟透了，有人則無奈留言說「安息吧，Caramac」，更有人說「我要暴動了」。布網民懷緬過去，「我最早的Caramac記憶是孩童時期獲得一隻復活蛋版的Caramac，大約等於兩至三條Caramac，一次過吃完實在太膩了。」

除了Caramac外，英媒亦回顧了過去曾受大眾喜愛，最終停產收場的朱古力，當中包括Mars Delight、Time Out、Cadbury Spira及Cadbury Snowflake等。