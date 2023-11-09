熱門搜尋:
床蝨 雙11 騙案 三吉彩花 佳子公主 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-09 12:00:00

英國社會｜雀巢一款朱古力停產 英人大驚揚言「要暴動」

分享：
網民發帖哀悼Caramac，說憶起細個吃了一隻Caramac復活蛋後覺得好膩。(互聯網)

網民發帖哀悼Caramac，說憶起細個吃了一隻Caramac復活蛋後覺得好膩。(互聯網)

雀巢英國(Nestle UK)近日證實將停產一款朱古力，引發粉絲「恐慌」，有人更揚言「要暴動」(going to riot)！究竟是哪款朱古力產品咁大「殺傷力」？

英媒報道，雀巢英國計劃停產的是以焦糖為主角的朱古力棒「Caramac」，其最早於1959年在英國由甜點生產商Mackintosh推出，該品牌於1988年被雀巢收購，「Caramac」亦由雀巢繼續生產。嚴格來說，「Caramac」並非朱古力，因據英媒指出，其成份是煉奶及糖蜜(treacle)。到底它為何要停產？

英國網民齊聲哀悼Caramac︰

集體回憶｜Caramac近年銷量持續下跌

原因是老生常談的「無人買」，報道指儘管它是英國人心目中的長青產品，但其需求持續下跌，也不比上雀巢旗下其他朱古力產品。雀巢英國發言人表示，「我們非常遺憾令Caramac的粉絲失望……過去幾年它的銷量持續下跌，令我們要作出這艱難決定。」好的不去新的不來，發言人指Caramac停產後，公司會更專注製造於歡迎品牌，並開發新產品。

集體回憶｜網民哭︰是說笑吧？有人勾起兒時回憶

有網民在X(前稱Twitter)貼出大哭的emoji表達心情，說「Caramac停產是個爛笑話吧？」另有人說知道此消息後，整天心情都糟透了，有人則無奈留言說「安息吧，Caramac」，更有人說「我要暴動了」。布網民懷緬過去，「我最早的Caramac記憶是孩童時期獲得一隻復活蛋版的Caramac，大約等於兩至三條Caramac，一次過吃完實在太膩了。」

除了Caramac外，英媒亦回顧了過去曾受大眾喜愛，最終停產收場的朱古力，當中包括Mars Delight、Time Out、Cadbury Spira及Cadbury Snowflake等。

Ad Block

英媒回顧多款已停產朱古力︰

食物營養︱黑朱古力3大好處（am730製圖） 食物營養︱黑朱古力3大好處（am730製圖） 食物營養︱黑朱古力3大好處（am730製圖） 食物營養︱黑朱古力3大好處（am730製圖）
營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受