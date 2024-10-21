英國經濟｜超市一出到期特價貨 顧客圍住搶 民眾︰好悲哀(有片)

移民英國不少港人都知道可以買超市的特價貨慳錢。近日當地民眾在超市搶購特價貨的風氣惹起關注，被人拍片照相擺上網討論，有人表示以前從未見過這現象，直言感到「非常悲哀」(very sad to see)。

英國經濟｜「清貨價」車一出 民眾蜂擁而上

其中一條片段攝於特倫特河畔斯托克Stoke-on-Trent的一間連鎖超市Morrisons。據報該超市每日在傍晚5時30分至6時30分左右，會推出一車車的「清貨價」(reduced-to-clear)貨品，大部分都是到期貨或包裝有損毀的產品，最便宜的大約為5便士(約0.51港元)，當中常見的有麵包、蔬菜、水果、肉類及乳製品等。