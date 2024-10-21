英國經濟｜超市一出到期特價貨 顧客圍住搶 民眾︰好悲哀(有片)

移民英國不少港人都知道可以買超市的特價貨慳錢。近日當地民眾在超市搶購特價貨的風氣惹起關注，被人拍片照相擺上網討論，有人表示以前從未見過這現象，直言感到「非常悲哀」(very sad to see)。
英國經濟｜「清貨價」車一出 民眾蜂擁而上
其中一條片段攝於特倫特河畔斯托克Stoke-on-Trent的一間連鎖超市Morrisons。據報該超市每日在傍晚5時30分至6時30分左右，會推出一車車的「清貨價」(reduced-to-clear)貨品，大部分都是到期貨或包裝有損毀的產品，最便宜的大約為5便士(約0.51港元)，當中常見的有麵包、蔬菜、水果、肉類及乳製品等。
英國民眾搶購超市特價貨︰
英國經濟｜「展示目前英國正面臨的生活成本危機」
35歲當地女居民Maria表示，每逢清貨車現之前，超市內不同位置都會有排隊人龍，等候在該區域出現的清貨車。她稱片段並為想羞辱任何人，「而是相反，展示目前英國正面臨的生活成本危機」。她並說︰「我過去從未見過這種事。看到這情況實在非常悲哀」，「顧客幾乎為了減價價打架」。
英國經濟｜網民稱在其他超市亦見過類似情況
片段引起網民關注，有人表示有關情況「日日如是」，「生活成本危機，我也在(另一連鎖超市)Asda見過」。英媒指今年3月亦曾有照片可見另一連鎖超市Tesco要架起圍欄及派保安員守住在正在上架的特價急凍食物貨架。