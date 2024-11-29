英國編輯學「特朗普式飲食」崩壞　稱不明白他怎麼還活着

現年78歲的特朗普即將入主美國白宮，他熱愛快餐人盡皆知，英國一名編輯仿效他連吃一星期快餐，並只喝健怡可樂不喝水，結果發現手冷脫皮，且汗水「又濃又黏」，直呼「不太明白他（特朗普）怎麼還活着」。

這名記者是英國《每日電訊報》的戴維斯（Gareth Davies），他嘗試挑戰一星期「特朗普式飲食」，包括每天把健怡可樂當水喝，一天喝掉約12罐，早餐要嘛不吃、要嘛吃煙肉和煎蛋，至於午餐有時不吃，有時吃肉餅三明治，晚餐則是特朗普（Donald Trump）最愛的快餐麥當勞、肯德基，或是薄餅、全熟牛排。