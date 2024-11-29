英國編輯學「特朗普式飲食」崩壞　稱不明白他怎麼還活着

現年78歲的特朗普即將入主美國白宮，他熱愛快餐人盡皆知，英國一名編輯仿效他連吃一星期快餐，並只喝健怡可樂不喝水，結果發現手冷脫皮，且汗水「又濃又黏」，直呼「不太明白他（特朗普）怎麼還活着」。
這名記者是英國《每日電訊報》的戴維斯（Gareth Davies），他嘗試挑戰一星期「特朗普式飲食」，包括每天把健怡可樂當水喝，一天喝掉約12罐，早餐要嘛不吃、要嘛吃煙肉和煎蛋，至於午餐有時不吃，有時吃肉餅三明治，晚餐則是特朗普（Donald Trump）最愛的快餐麥當勞、肯德基，或是薄餅、全熟牛排。
一天喝掉約12罐汽水
戴維斯說，他第一天不吃午餐，下午3時就很餓，第二天開始感到非常口渴，且出現各種症狀：「整整一星期，我的手總是冰冷的，這是我從未經歷過的，且開始非常可怕地脫皮。我很快就成了快餐痲瘋病人。」
他還說，幾乎一星期都沒去廁所，「尿液又少，味道又濃烈」，此外體能也急速下降，流的汗「味道又濃又黏稠」，短短5天體重掉了約2.6公斤。戴維斯忍不住直呼：「我從未感到如此不健康，我一生中從未如此渴望喝一杯水，坦白說，我不太明白他（特朗普）怎麼還活着！」
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