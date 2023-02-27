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國際
2023-02-27 12:18:33

英國超市蔬果短缺 番茄漲價4倍 意式餐廳省成本改推「白薄餅」救亡

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英國倫敦一間Sainsbury's超市的蔬果貨架周日幾近清空。(路透社)

英國倫敦一間Sainsbury's超市的蔬果貨架周日幾近清空。(路透社)

番茄是意大利菜的必要食材，但英國近日蔬果短缺，導致價格飛漲，各地意式餐廳被迫節省食材或加價，部分更乾脆變更菜單，改推番茄減量、甚至沒有番茄的「白薄餅」。

英國《衛報》報道，根據英國意大利廚師聯盟數據，番茄在過去一年漲價4倍，從每籃5英鎊(46.8港元)升至20英鎊(187港元)。罐裝番茄也漲價兩倍，從每籃15英鎊(140港元)漲到30英鎊(281港元)。意式沙律的必要食材西生菜的價格也從每箱約7英鎊(65.5港元)升至22英鎊(206港元)。

 

番茄是英國缺貨最嚴重的蔬果之一。(路透社)

番茄是英國缺貨最嚴重的蔬果之一。(路透社)

為甚麼會出現蔬果短缺？

英國近日蔬果短缺，很多超市貨架清空，部分實施限購，而番茄是缺貨最嚴重的品項之一。政府歸咎於南歐和北非天氣惡劣，而高昂電價也影響到英國和荷蘭的溫室農產品供應。

英國意大利廚師聯盟主席奧利韋里(Enzo Oliveri)表示，英國脫歐，加上成本上漲，意式餐廳正處於「非常艱困」時期，有些可能會倒閉，「前景黯淡」。

英國倫敦一間Sainsbury's超市很多蔬果周日被搶購一空。(路透社)

英國倫敦一間Sainsbury's超市很多蔬果周日被搶購一空。(路透社)

廚師聯盟主席：到哪裡也買不到番茄

奧利韋里說，聯盟成員通常從意大利、西班牙或摩洛哥進口番茄，「但由於到處都缺貨，不管哪裡都買不到番茄」。他正與番茄供應商合作，確保高品質的罐裝番茄和番茄蓉供應量，但這兩種品項也快要缺貨。有些餐廳開始調整菜單，提供沒有番茄的「白薄餅」和意大利麵。

廚師「變招」救亡

廚師們利用ricotta等芝士或小青瓜、茄子等蔬菜作為基底，做出濃稠的醬汁。奧利韋里說：「白薄餅、白醬意大利麵或放少一點番茄。由於價格上漲和缺貨，我們正創造新趨勢。」他呼籲政府替番茄價格訂定上限，警告：「價格一上漲，我們就有麻煩了。我們已經無利可圖。」

英國政府表示，相關部門首長很快會召開會議，與超市營辦商討論如何恢復正常供貨。

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