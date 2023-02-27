英國超市蔬果短缺 番茄漲價4倍 意式餐廳省成本改推「白薄餅」救亡

番茄是意大利菜的必要食材，但英國近日蔬果短缺，導致價格飛漲，各地意式餐廳被迫節省食材或加價，部分更乾脆變更菜單，改推番茄減量、甚至沒有番茄的「白薄餅」。 英國《衛報》報道，根據英國意大利廚師聯盟數據，番茄在過去一年漲價4倍，從每籃5英鎊(約46.8港元)升至20英鎊(約187港元)。罐裝番茄也漲價兩倍，從每籃15英鎊(約140港元)漲到30英鎊(約281港元)。意式沙律的必要食材西生菜的價格也從每箱約7英鎊(約65.5港元)升至22英鎊(約206港元)。

為甚麼會出現蔬果短缺？ 英國近日蔬果短缺，很多超市貨架清空，部分實施限購，而番茄是缺貨最嚴重的品項之一。政府歸咎於南歐和北非天氣惡劣，而高昂電價也影響到英國和荷蘭的溫室農產品供應。 英國意大利廚師聯盟主席奧利韋里(Enzo Oliveri)表示，英國脫歐，加上成本上漲，意式餐廳正處於「非常艱困」時期，有些可能會倒閉，「前景黯淡」。