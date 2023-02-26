英國超市蔬果短缺 英媒教路︰去屎渠附近採摘番茄(有片)

英國近日超市蔬果短缺，不少超市實施限購，貨架也經常空空如也。環境、食物及鄉郊事務大臣高翠玲(Therese Coffey)較早前建議民眾可以用蘿蔔(turnip)替代番茄及燈籠椒等，然而蘿蔔亦旋即售清！有保育人士曾在鄰近污水處理廠附近土地，發現有不少番茄生長，英媒舊事重提奉獻「屎橋」，建議民眾在最後關頭或許可試試採摘。

英國《每日郵報》稱，污水番茄(Sewage tomatoes)早於2021年在肯特郡郊區的污水處理廠附近出現，保育人士Nik Mitchell於區內執垃圾時，無意中發現「污水番茄」，他指「近年我在海邊執到牙線棒、膠布、棉花棒及耳塞等……但看到番茄則是第一次。人體難以完全消化番茄，而番茄又是我們常吃的食物」。

英國超市蔬果荒｜污水經過濾後或仍留有番茄籽

有專家指出，就算污水經過過濾，番茄籽可能仍然完好，流出佩格維爾灣(Pegwell Bay)時，在旁邊的土地萌芽成長；亦有可能是有雀鳥在附近的堆填區吃被丟棄的番茄後「播種」，又或與附近的大型番茄種植場有關。

31歲女居民Alice Toney稱確曾見過「污水番茄」，「我們周末趁天氣好去佩格維爾灣，見到沙灘上長有不少番茄，我有聽其他居民講過，但我不相信，直至親眼看到」，「不過看到有番茄生長也令人擔憂，因為它們是從人類糞便而來，並靠流入海的糞便污水施肥生長」。