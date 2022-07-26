英國遊客遭直升機旋槳斬首亡 疑因拿手機自拍肇事

希臘發生一宗恐怖直升機事故，乘客遭旋槳斬首死亡。死者為一名22歲英國遊客，與家人和朋友租私人直升機從希臘小島Mykonos飛往雅典。直升機降落在私人停機坪時，他在機尾的迴轉翼還未停下來便走向機尾，豈料遭旋槳擊中頭部。英國《每日郵報》稱他遭斬去頭部，另有希臘傳媒稱他遭肢解慘死。報道引述希臘傳媒指，死者當時拿著手機疑自拍或正在講電話出事。他的父母乘坐後面一架直升機，機師見狀即時飛往雅典國際機場，以免兩人目睹兒子慘死。

英國和希臘傳媒報道，這宗直升機事故於周一傍晚6時20分發生，死者與另外3名英國遊客同坐直升機，較早時有報道指當中包括他一名兄弟或姊妹，但其後改稱3人是死者友人。據悉，他們乘坐的Bell 407直升機當時引擎還未關上，死者是遭機尾的旋槳擊中，機師和其他人見狀大吃一驚。機師立即通知死者父母所乘第二架直升機的機師，後者要求緊急再次起飛，避免兩人見到兒子嚴重損毀的遺體。