英國遺址出土史前「打火機」　人類生火時間推前35萬年

最新考古證據顯示，人類用火的時間比過去已知的要更早35萬年。

「用火」是人類演化的重要里程碑，一直以來，科學界確認的最古老人類用火證據來自法國北部的尼安德塔人遺址，年代僅可追溯至約5萬年前。而如今一項新的考古證據顯示人類在約40萬年前就已掌握用火技術，將已知最早的人類控制用火的時間大幅向前推進35萬年。

英國團隊在沙福郡巴納姆（Barnham）舊石器時代遺址發現重大考古證據，這支由大英博物館主導的研究團隊在已挖掘數十年的巴納姆遺址中，發現了關鍵的考古證據。出土文物包括一塊經過燒製的黏土、因高溫而產生裂紋的燧石手斧，以及兩塊黃鐵礦碎片。黃鐵礦是一種特殊礦物，與俗稱火石的燧石摩擦時能產生火花。