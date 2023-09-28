英國醫療｜25歲父頭痛作嘔 醫生當盲腸炎 照腦結果異常以為「電腦故障」12日後因腦瘤亡

港人移民英國除會注重在英國買樓、在英國搵工、英國生活指數、英國通脹及英國治安等問題外，不少人也會留意英國醫療服務。英國近日發生的一宗醫療新聞，引發關注。
居於倫敦東南部的25歲年輕爸爸Joshua Warner，因頭痛及作嘔不適兩星期，而到醫院Darent Valley Hospital求診，醫生認為他盲腸炎。Warner於今年6月底接受手術切除盲腸後，情況並無好轉，出院回家後數小時，又再因作嘔不適入院留醫。
翌日，院方跟Warner的母親稱，化驗後發現Warner的盲腸原來「並無不妥」。其後的腦部電腦掃瞄(CT Scan)顯示，Warner的腦部有不尋常地方，但醫生指是因電腦故障才有這樣的結果，認為他腦部沒事，讓他出院。
英國醫療｜暈低後轉院再照腦 才確診「中線膠質瘤」
之後Warner進進出出醫院多次，數星期後，他在祖父母家中的浴室突然暈倒，不省人事，立即被送往另一間醫院Queen Elizabeth Hospital。院方再幫他照CT Scan，結果跟上次一樣，隨即緊急安排他照磁力共振。今次的醫生確認原來Warner腦部有一個巨大腫瘤，由右邊腦蔓延至後腦及腦幹，隨即轉送他至腫瘤科病房。及至9月5日，院方確定Warner患的是極危險的「中線膠質瘤」(midline glioma)。
Warner確診腦瘤後，其家人曾接受訪問，不滿最初的醫生誤診為盲腸炎，指「他根本完全沒有肚痛」，「但醫生跟我們說他頭痛是『轉移性的痛』，第二日便給他切了盲腸」。當時家人仍心存一絲希望，並為治療Warner籌款，儘管醫生說他餘3個月壽命，但他終在確診腦瘤後12日死亡。