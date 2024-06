英國10萬人調查：讀者憂AI產製內容 為新聞機構帶來新挑戰 付費訂閱零增長

英國牛津大學「路透新聞學研究所」(Reuters Institute for the Study of Journalism)周一(17日)發表報告指,全球各地民眾對人工智能(AI)製造新聞及不實資訊的擔憂日益加劇,這為新聞機構帶來新的挑戰。

路透新聞學研究所發布本年度的「數碼新聞報告」(Digital News Report),對47個國家的近10萬人進行調查,勾劃出新聞媒體在增加收入和維持業務方面正面臨的挑戰。

新聞媒體面臨甚麼挑戰?

其一是,各地的新聞媒體正努力應對生成式AI構成的新挑戰,Google和OpenAI等科技巨頭和初創公司正在建立可提供資訊摘要,並從新聞網站吸引流量的工具。此外,讀者對使用AI創建新聞內容抱持懷疑態度,尤其是政治等敏感議題。