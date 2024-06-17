英國10萬人調查：讀者憂AI產製內容 為新聞機構帶來新挑戰 付費訂閱零增長

英國牛津大學「路透新聞學研究所」(Reuters Institute for the Study of Journalism)周一(17日)發表報告指，全球各地民眾對人工智能(AI)製造新聞及不實資訊的擔憂日益加劇，這為新聞機構帶來新的挑戰。 路透新聞學研究所發布本年度的「數碼新聞報告」(Digital News Report)，對47個國家的近10萬人進行調查，勾劃出新聞媒體在增加收入和維持業務方面正面臨的挑戰。 新聞媒體面臨甚麼挑戰？ 其一是，各地的新聞媒體正努力應對生成式AI構成的新挑戰，Google和OpenAI等科技巨頭和初創公司正在建立可提供資訊摘要，並從新聞網站吸引流量的工具。此外，讀者對使用AI創建新聞內容抱持懷疑態度，尤其是政治等敏感議題。

讀者認為新聞機構應如何運用 AI ？ 52%的美國受訪者和63%的英國受訪者表示，他們對主要由AI產製的新聞感到不安。路透新聞學研究所在每個國家各訪問2,000人，結果顯示，受訪者更傾向認同在使用AI來提高記者的工作效率。 新聞內容受質疑程度令人驚訝 報告主要作者紐曼(Nic Newman)表示：「(新聞內容)受質疑的程度令人驚訝。各界普遍擔心內容的可靠性和信任度可能發生變化。」

網上新聞訂閱過去３年沒增長 調查顯示，對網上假新聞的擔憂比去年上升3個百分點，59%受訪者表示對此感到擔憂。南非和美國的數字更高，分別為81%和72%，兩國今年先後舉行大選。