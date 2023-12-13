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國際
2023-12-13 10:31:41

英外相卡梅倫晤黎智英兒子黎崇恩 中方強烈譴責干涉香港法治

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英國外相卡梅倫周二(12日)在倫敦會見黎智英的三子黎崇恩，聽取他有關父親在香港被囚禁擔憂，並強調英方反對《港區國安法》，將繼續支持黎智英和香港人。(英國外交部圖片)

英國外相卡梅倫周二(12日)在倫敦會見黎智英的三子黎崇恩，聽取他有關父親在香港被囚禁擔憂，並強調英方反對《港區國安法》，將繼續支持黎智英和香港人。(英國外交部圖片)

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力危害國家安全，違反《港區國安法》案件下周一(18)開審。英國外相卡梅倫周二(12)在倫敦會見黎智英的三子黎崇恩，聽取他有關父親在香港被囚禁擔憂，並強調英方反對《港區國安法》，將繼續支持黎智英和香港人。

進一步暴露黎與英方長期勾結

中國駐英大使館表示，堅決反對英國政客為反中亂港首惡分子黎智英撐腰打氣，對英方干涉香港法治的惡劣行徑予以強烈譴責，嚴正要求英方尊重事實和法治，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。

中方強調黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和煽動者，明目張膽地勾結外部勢力危害國家安全，挾洋自重、惡行累累，香港政府對黎智英之流依法追究責任，完全是正義之舉。

中方批評，英方公然干預已進入司法程序的案件，為違法犯罪的反中亂港分子說項，進一步暴露黎智英與英方的長期勾結，以及英方縱容支持反中亂港活動的真實面目，也進一步證明香港政府對黎智英的起訴完全合情合理合法。

 

 

 

 

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