英外相卡梅倫晤黎智英兒子黎崇恩 中方強烈譴責干涉香港法治

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力危害國家安全，違反《港區國安法》案件下周一(18日)開審。英國外相卡梅倫周二(12日)在倫敦會見黎智英的三子黎崇恩，聽取他有關父親在香港被囚禁擔憂，並強調英方反對《港區國安法》，將繼續支持黎智英和香港人。

Foreign Secretary @David_Cameron met with Sebastien Lai in London today to listen to his concerns for his father, Jimmy Lai, detained in Hong Kong.



The UK opposes the National Security Law and will continue to stand by Jimmy Lai and the people of HK. pic.twitter.com/lhkoDWgJkj — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) December 12, 2023

進一步暴露黎與英方長期勾結 中國駐英大使館表示，堅決反對英國政客為反中亂港首惡分子黎智英撐腰打氣，對英方干涉香港法治的惡劣行徑予以強烈譴責，嚴正要求英方尊重事實和法治，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。