英女王國葬｜查理斯激動拭淚 王室成員傷感送別女王(有片)

英女王伊利沙伯二世周一國葬，至本港時間昨晚上在西敏寺舉行的儀式已結束，女王靈柩移送至溫莎堡下葬，與已故丈夫菲臘親王，合葬在聖喬治教堂內的喬治六世紀念禮拜堂。

在西敏寺的國葬儀式有約2,000人出席，包括王室成員、各國領袖、各界貴賓及特別獲邀的約200位平民，期間由國王查理斯三世以至女王曾孫喬治小王子都難掩悲傷。女王靈柩由142名皇家海軍從西敏廳移送至西敏寺，英王查理斯三世及3位弟妹、王儲威廉、亨利王子等王室成員緊隨靈柩。儀式開始前，西敏寺響起96次鐘聲，象徵女王在世96年。

英女王國葬｜坎特伯雷大主教讚揚女王堅守承諾

國葬儀式由西敏寺座堂主任牧師霍伊爾主持，期間查理斯三世一度激動落淚，妹妹安妮公主一臉關切，她自己亦征征地望著母親的靈柩，強忍悲痛。女王靈柩上放著王冠、權杖及花球，據報花球上的花是應查理斯要求從白金漢宮採摘。王儲威廉跟父王坐在第一排，旁邊是大仔喬治王子、夫人凱特及二女夏洛特公主。亨利王子伉儷則坐在查理斯三世後一排。

坎特伯雷大主教韋爾比在佈道中，提及女王21歲生日已承諾終身為國家及英聯邦服務，讚揚「很少人像她般能夠堅守承諾」。英國新任首相卓慧思則在儀式上誦讀約翰福音的經文︰「你們心裏不要憂愁，你們信上帝，也當信我，在我父的家裏有許多住處」。在場人士在儀式尾聲默哀兩分鐘，現場之後奏起英國國歌，結束歷時約一小時的國葬儀式。