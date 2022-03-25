英女王登基70周年　首度登上《Vogue》封面

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)今年登基70週年，英國各地都準備不少慶祝活動。(資料圖片)

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)今年登基70週年，英國各地都準備不少慶祝活動，時尚雜誌《Vogue》特別以年輕時的英女王作為雜誌英國版4月的封面，是英女王首次登上《Vogue》封面。

《Vogue》在官方網站及社交平台公開新一期雜誌封面，它以伊利沙伯二世在1957年的戴上皇家鑽石王冠(Royal Diamond Diadem)的黑白肖像為主，以「白金女王」為題；再以Netflix劇集《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)女主角安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)戴上同款王冠複製品的圖片作為雙封面。

英女王封面照片攝於 1957 年 英女王這張封面照片攝於1957年，攝影者是女王的妹妹瑪嘉烈公主的前夫Lord Snowden，拍攝時間大概是女王與已故的菲獵親王結婚10周年前後。 除了成為封面人物，該雜誌亦以圖片展示女王多年來的點滴，包括她於1歲的樣子，與菲臘親王大婚場面，以及她手抱出生不久的查理斯王子。