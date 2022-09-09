英女王逝世｜伊利沙伯二世為愛馬之人 愛駒30年內贏得700萬鎊獎金

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）周四（9月8日）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)逝世，享年96歲。近年因疫情影響，去年又失去摯愛菲臘親王(Prince Philip)的英女王連續兩年生日都留在溫莎城堡度過，但她都沒有放棄騎馬的習慣。事實上英女王伊利沙伯二世生前不只是個愛馬之人，她更靠「賭馬」賺到驚人的「私己錢」。

英國王室行君主年俸 英國王室每年都會公開年度財政報告，由於英女王的收入是行君主年俸(The Sovereign Grant)，報告顯示2020至2021年的君主年俸總額為8,600萬鎊，約7.8億港元。而君主年俸亦是相當於王室地產公司(The Crown Estate)利潤的15%，當中包含了土地、物業、風力發電場等資產收入。 不過，英女王並非會「淨袋」所有金錢，君主年俸還會用於涵蓋維護白金漢宮以及支付為皇室工作的數百名員工人工。但大部份王室地產收入都會上繳國家財政部，當中大約只有15%至25%會落英女王袋中。