英女王逝世｜伊利沙伯二世為愛馬之人 愛駒30年內贏得700萬鎊獎金

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）周四（9月8日）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)逝世，享年96歲。近年因疫情影響，去年又失去摯愛菲臘親王(Prince Philip)的英女王連續兩年生日都留在溫莎城堡度過，但她都沒有放棄騎馬的習慣。事實上英女王伊利沙伯二世生前不只是個愛馬之人，她更靠「賭馬」賺到驚人的「私己錢」。
英國王室行君主年俸
英國王室每年都會公開年度財政報告，由於英女王的收入是行君主年俸(The Sovereign Grant)，報告顯示2020至2021年的君主年俸總額為8,600萬鎊，約7.8億港元。而君主年俸亦是相當於王室地產公司(The Crown Estate)利潤的15%，當中包含了土地、物業、風力發電場等資產收入。
不過，英女王並非會「淨袋」所有金錢，君主年俸還會用於涵蓋維護白金漢宮以及支付為皇室工作的數百名員工人工。但大部份王室地產收入都會上繳國家財政部，當中大約只有15%至25%會落英女王袋中。
英女王旗下馬匹勝率達15.9%
英女王其實還有不少生財之道，其中便是從其興趣賽馬事業上賺得過700萬鎊。根據英國傳媒《Express》報道，英女王旗下的馬匹過去30年於2834場賽事贏得452場，勝率有15.9%並贏得超過700萬鎊(約6,400萬港元)的賽馬獎金。這此數據都是來自2018年3月的車特咸賽馬節(Cheltenham Festival)時所公開。
據指英女王「賭馬」最成功一年便在2016年，旗下馬匹為她贏得62.5萬鎊(約568萬港元)。不過報道又指出英女王雖然於賽馬事業上有錢賺，但她與其他賽馬豪門相比，英女王在這項運動中投入規模相對較小。