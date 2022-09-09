英女王逝世｜伊利沙伯二世逝世終年96歲 查理斯繼位首相卓慧思致哀 (持續更新)

【9月9日10:23更新】英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。位於金鐘法院道的英國駐港總領事館，今晨與英國主要建築物一樣下半旗致哀；有市民今早亦帶同花束到場。
《英國遺產》新聞網站披露，因應女王伊利沙白二世逝世，英國政府預先擬訂代號「倫敦橋行動」，按照日程安排應對措施。女王逝世後一日，涉及登基會議的主要官員會開會，並啟動登基計劃。第二日女王的靈柩，會由蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡，移送回白金漢宮。國葬則預計在女王逝世後10天舉行。
美國紐約交易所收市前，全場為英女王默哀一分鐘，悼念英女王伊利沙伯二世駕崩。眾人肅穆站立，有交易員低頭悼念。
英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。白金漢宮外有成千上萬民眾冒雨聚集，部分人神情哀傷並落淚，有民眾在鐵閘外獻花。多國領袖對英女王逝世表示哀悼。聯合國安理會為女王默哀1分鐘，聯合國秘書長古特雷斯形容伊利沙伯二世是聯合國的好朋友，畢生致力為民眾服務，他向對方致敬。安理會亦在開會前全體起立默哀。
評論：一個永世流傳的君主時期
有評論認為，對很多英國人來說，英女王逝世就像失去親人，許多人頓感失方向。不單是因為英國歷來在位最長君主離世，也是英國君主歷史逾1,000年來一個最非凡的君主時期結束。
卓慧思：天佑吾王
英國新任首相卓慧思稱英女王留下了「偉大的遺產」，「今天，王位像一千多年來一樣，傳給了我們的新君主，我們的新國家元首，查理斯三世國王陛下。我們與國王的家人一起哀悼失去他的母親，並團結一起。我們向他獻上我們的忠誠和奉獻，就像他的母親多年來為我們付出了這麼多。」卓慧思總結，這是「第二個伊利沙伯時代的結束」。她最後說：「天佑吾王」(God save the King)。
卓慧思在首相府外見記者時說，全部人對英女王死訊感到震驚，「對英國和世界來說是巨大震撼」。她又形容英女王是現代英國建立的基石，「英國今天能成為偉大的國家全因為她，她忠於職守是我們所有人的榜樣」。卓慧思又指英女王啟發了她和很多英國人。
查理斯繼任英王
英女王伊利沙伯二世逝世，由查理斯繼任，新國王查理斯(King Charles III)發表聲明：「我心愛的母親，女王陛下的去世，對我和我的所有家庭成員來說是最悲傷的時刻。我們深切哀悼一位珍愛的君主和一位深受愛戴的母親的離世。我知道整個國家、王國和英聯邦以及世界各地無數人，對她的離世有深刻感受。在這段哀悼和變化時期，我和我的家人將因我們知道女王如此廣泛受尊重和深受愛戴，而得到安慰和支持。」
【01:40更新】英國白金漢宮宣布，英女王伊利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡安詳離世，終年96歲。王儲查理斯、卡米拉、威廉王子和哈利等皇室成員均陪伴在側。
【23:17更新】《每日郵報》指多名王室成員陸續抵埗；BBC主播打黑領帶報道引發關注。
【22:11更新】一架王室直升機降落在巴爾莫勒爾堡。
【21:10更新】安妮公主已抵達。亨利夫婦亦正趕往。
【20:48更新】ITV報道，女王4名子女及孫兒威廉，均已抵達巴爾莫勒爾堡。
【20:40更新】安德魯王子亦已趕往蘇格蘭。
【20:12更新】卓慧思講話、下議院一度打斷辯論。
96歲的英女王伊利沙伯二世的健康情況再惹關注，英國廣播公司(BBC)、路透社及美聯社等報道，白金漢宮周四表示，「根據今早的進一步評估，女王的醫生組關注她的健康狀況，已建議她接受「醫學監察」(medical supervision)，強調女王仍然舒適的留在巴爾莫勒爾堡(remains comfortable and at Balmoral)。
英女王｜各子女孫兒陸續抵埗
主要王室成員隨即接獲通知，路透社以「家庭成員趕往女王身邊」(family members rushed to be by the side of Queen Elizabeth)報道事件。ITV較早時的報道聲稱，女王4名子女查理斯及夫人卡米拉、安德魯、愛德華及安妮公主，以及長孫威廉，均已抵達巴爾莫勒爾堡。但威廉妻子凱特則因子女開學而未有同行。原定周四返英出席一個頒獎禮的亨利王子及夫人梅根，亦將前往巴爾莫勒爾堡。截至本港時間晚上11時，《每日郵報》指查理斯、卡米拉及安妮已抵埗，而威廉、安德魯及愛德華伉儷則於當地時間下午4時，由空軍飛機載抵蘇格蘭亞伯丁。
英女王本來正在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)避暑，周二因「行動問題」打破慣例，在該處任命卓慧思(Liz Truss)成為新首相，而沒有返回白金漢宮，當日所見女王手持拐杖，但精神狀況良好，面露笑容。但周三遵從醫生建議，取消了原定跟樞密院成員視像會面的行程，BBC形容王室是最後一刻才取消會面(last-minute cancellation)，反映女王有健康問題。
英女王｜下議院辯論一度打斷 BBC主播打黑領帶
卓慧思指舉國深切關注女王的情況，指自己及所有人民的心都與女王及王室同在，下議院亦一度打斷正在舉行、有關卓慧思凍結能源費方案的辯論。在野工黨黨魁施紀賢 (Keir Starmer)稱「非常擔心」女王狀況。坎特伯雷大主教(Archbishop of Canterbury)韋爾比(Justin Welby)稱全國人民會為女王祈禱。BBC臨時中斷原定節目廣播，改為報道女王消息。BBC的老牌主播愛德華茲(Huw Edwards)換上黑領帶出鏡，令各界更加擔心女王情況。
女王的健康狀況近期持續受關注，去年10月，她曾突然取消原定公務，留在溫莎堡休息，其後傳出她秘密入院接受檢查、留院一晚後出院的消息，引發議論，當時外界亦留意她出入開始要用拐杖。